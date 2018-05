G. MATEČNÁ OSTÁVA MINISTERKOU, väčšina snemovne ju podržala

Po vyše desaťhodinovej rozprave šéfku rezortu pôdohospodárstva podľa očakávania podržali všetci prítomní poslanci SNS a Mosta-Híd. Proti bola aj väčšina Smeru-SD.

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nom. SNS) ostáva vo funkcii, zámer opozície odvolať ju nevyšiel. Za vyslovenie nedôvery Matečnej vo štvrtok hlasovalo len 60 poslancov zo 134 prítomných.



Po vyše desaťhodinovej rozprave šéfku rezortu pôdohospodárstva podľa očakávania podržali všetci prítomní poslanci SNS a Mosta-Híd. Proti bola aj väčšina Smeru-SD, zdržali sa Marek Maďarič a Vladimír Matejička. Za vyslovenie nedôvery hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS a väčšina nezaradených. Peter Marček a Peter Holúbek (obaja nezaradení) sa zdržali.



Opozícia chcela Matečnú odvolať, lebo ju viní z toho, že zaviedla nekalé praktiky do prerozdeľovania finančných prostriedkov určených pre Slovensko v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Poslanci jej zároveň vyčítali, že ešte ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) zaviedla podvodné praktiky, o čom "existujú nespochybniteľné dôkazy". V neposlednom rade je v dôvodovej správe tvrdenie, že Matečná pokračuje v nekalých praktikách aj ako ministerka a zastupuje skôr oligarchov ako skutočných roľníkov, pričom svojím konaním ohrozuje budúce zdroje pre Slovensko na regionálny rozvoj.



Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) zhrnula, že Matečná je zodpovedná za subvenčné podvody, na základe ktorých boli poskytnuté agrodotácie na vybetónované plochy, za neoprávnené vyplácanie platieb na cudzie pozemky, za poskytovanie dotácií výpalníkom a rôznym organizovaným skupinám, za likvidáciu viacerých samostatne hospodáriacich roľníkov, za to, že podporovala podvodné praktiky ešte aj ako šéfka SPF a napokon nesie plnú vinu za krízu v agrorezorte, lebo je neoddeliteľnou súčasťou agrochobotnice.



Podľa Petra Pčolinského (Sme rodina) sa nemožno tváriť, že všetko je v poriadku, ide len o individuálne zlyhania a systém je dobrý. "Ten asi dobrý nebude, ak ste mali v uliciach tisíce farmárov na traktoroch, ak vystupovali v Európskom parlamente. Pomaly každý deň čítame o nejakých kauzách, pochybeniach Pôdohospodárskej platobnej agentúry, o talianskych a albánskych mafiách. Ak niekto tvrdí, že nie je dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti, je alebo chce byť politicky slepý," odkázal opozičný poslanec s tým, že Matečná nemá žiadne riešenia, ako agrosektor naštartovať.



Matečná všetky obvinenia odmietla, označila ich za účelové a klamstvá. Opozičných poslancov sa pýtala, čo oni urobili pre napredovanie slovenského poľnohospodárstva a pre to, aby odhalili pôsobenie talianskych skupín na východe Slovenska. "Kým my riešime konkrétne problémy, opozícia zvoláva tlačovky a hovorí, aké je všetko zlé. Ide o snahu za každú cenu škandalizovať a znevažovať slušných ľudí, farmárov. Kde ste boli doteraz? Čo konkrétne ste urobili pre to, aby sa naše poľnohospodárstvo posunulo dopredu? Ako je možné, že ste neodhalili pôsobenie talianskych skupín?" obrátila sa na opozičných poslancov ministerka. Podľa nej opozícia nemá skutočnú snahu pomôcť farmárom.



V téme talianskych podnikateľov Matečná podľa vlastných slov nemá čo tajiť. Upozornila, že nájomné zmluvy s Rodovcami boli podpísané pred 15 rokmi. Poukázala, že za ministrovania Zsolta Simona (nezaradený) dostali osoby, o ktorých opozícia hovorí ako o talianskych mafiánoch, "pol miliardy slovenských agrodotácií". "Bol to najvyšší objem, ktoré títo talianski farmári na Slovensku dostali," vyhlásila Matečná. Skritizovala aj ďalších opozičných poslancov, ktorí podľa nej preukazujú absolútnu neznalosť z poskytovania dotácií aj pozemkového práva.



V súvislosti s dotáciami, ktoré poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ministerka zdôraznila, že každoročne opakovane rieši problematické žiadosti o dotácie. Dochádza tam ku vzniku tzv. sporného práva. "PPA nedokáže objektívne určiť právo užívania, a preto na spornú výmeru neposkytuje platbu žiadnemu zo sporných žiadateľov," vysvetlila.



V roku 2016 bolo podľa jej slov sporných prípadov 76 z takmer 19.000 žiadateľov. "Čo je 0,14 percenta výmery," vyčíslila Matečná s tým, že nejde teda o systémové zlyhanie. "Medializované prípady boli individuálne zlyhania jednotlivcov. PPA nepochybila a za žiadnych okolností nedošlo k systémovému zlyhaniu," vyhlásila v pléne Matečná.