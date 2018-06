V kauze mafiánskych vrážd právoplatne odsúdili Kýbla na doživotie

Výberová chronológia súdnej kauzy gangu sýkorovcov



20. januára 2015 – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa začalo hlavné pojednávanie s Róbertom L., označovaným za šéfa gangu sýkorovcov, ktorý bol na úteku, rovnako ako aj obžalovaný Martin B. Ďalší, Jozef R. požiadal senát ŠTS, aby pojednával v jeho neprítomnosti. Do súdnej siene tak priviezli iba štvoricu obžalovaných Alojza K., Ivana C., Mareka T. a Martina K. Voči Róbertovi L., prezývanému Kýbel, a Martinovi B., známemu pod prezývkou Rus, sa konalo ako voči ušlým, na súde mali obhajcov.



20. - 22. januára 2015 – Priznaním a rozsiahlou výpoveďou sýkorovca Martina K., prezývaného Rybička, pokračovalo na ŠTS v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie. Martin K. urobil nečakané vyhlásenie o svojej vine. Priznal, že od roku 1998 sa stal členom sýkorovcov, no už predtým poznal niektorých členov zločineckej skupiny. Tvrdil, že najvyššie postaveným bol Róbert L., ktorého volali Kýbel, ale pred ním sa mu tak nesmelo hovoriť. Potvrdil, že k nim patrili aj spoluobžalovaní Ivan C., prezývaný Vinco – Vincko, Martin B., známy pod prezývkou Rus, a tiež Jozef R., prezývaný Potkan, ktorý bol však samostatnou jednotkou a kontaktoval sa iba s Róbertom L.



18. marca 2015 – Na ŠTS v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie. Pred senát priviezla eskorta Miloša Kaštana, niekdajšiu "pravú ruku" na doživotie odsúdeného bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka. Kaštan si odpykáva 14,5-ročný trest, ktorý dostal na základe dohody o vine a treste za podiel na vraždách Házyho a Piliara. Na tieto dva skutky sa v súdnej sieni sústredila najväčšia pozornosť. Podľa Kaštana vzťahy medzi jeho šéfom Černákom a šéfom gangu sýkorovcov Róbertom L., známeho pod prezývkou Kýbel, boli výborné. Dokonca černákovci a sýkorovci v starých časoch mali údajne dohodu, že si vzájomne pomôžu pri likvidácii nepohodlných svedkov.



30. marca 2015 - Z vraždy priekopníka vo výpalníctve a jedného z prvých bratislavských mafiánskych bosov Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti, obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov Róberta L., alias Kýbla, a ďalšiu osobu. Kýbel bol obvinený a obžalovaný z 11 vrážd a bol dlhodobo na úteku.



13. apríla 2015 – Čelný predstaviteľ sýkorovského gangu František Borbély išiel do väzenia na šesť rokov a osem mesiacov. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, keď schválil dohodu o vine a treste, ktorej súčasťou je aj to, že rozsudok je v okamihu vyhlásenia právoplatný a obvinený sa už voči nemu nemôže odvolať. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vinil Borbélyho zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny a na krku mal aj obchodovanie s drogami. Borbély sa priznal a dohodol s prokurátorom na treste. Jeho majetok prepadol v prospech štátu.



19. mája 2015 – Proces s obžalovanými pokračoval na ŠTS v Banskej Bystrici. Pred senátom mal vypovedať aj podnikateľ Boris Kollár, ale neprišiel. Prokurátor i obhajoba jedného z obžalovaných Mareka T. sa zhodla na čítaní jeho výpovede z prípravného konania.



4. augusta 2015 - Pre pochybenie sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) sa dostal na slobodu bývalý kukláč Miroslav Š., považovaný za šéfa zločineckej skupiny zo Záhoria - jednej z vetvy sýkorovcov. Pôvodne NS SR zrušil 11. februára 2011 25-ročný trest odňatia slobody Miroslavovi Š., na ktorý ho v júni 2010 odsúdil ŠTS v Pezinku. Uložil mu trest v spomínanej výške 24 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia. NS SR vtedy zrušil tresty trom ďalším obžalovaným v tejto kauze a vymeral im nové.

Patrikovi Šnajdrovi v trvaní 23 rokov a štyroch mesiacov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Uložil mu aj trest prepadnutia veci. Milana Múčku odsúdil na úhrnný päťročný trest odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Ľuboš Čermák mal podľa NS SR stráviť vo väzení s maximálnym stupňom stráženia desať rokov života. Odvolania ďalších piatich obžalovaných v tejto kauze a tiež prokurátora senát vtedy zamietol.

Na samostatnom konaní sa mali riešiť ešte ďalšie štyri osoby z tejto trestnej veci. Medzi odsúdenými bol aj bývalý policajt v hodnosti majora, ktorý dostal tri roky za poskytovanie informácií z policajného prostredia zločineckej skupine. Súd spod obžaloby oslobodil troch obžalovaných.



12. októbra 2015 – K nečakanému zvratu došlo na hlavnom pojednávaní na ŠTS v Banskej Bystrici v kauze Róberta L. a spol. Megaproces mal pokračovať záverečnými rečami a následne vyhlásením rozsudku. Predseda senátu však oznámil, že jedného zo siedmich obžalovaných, Martina B., prezývaného Rus, zadržala česká polícia na základe medzinárodného zatykača. Súd konal voči nemu ako ujdenému. Na úteku bol niekoľko rokov.



23. októbra 2015 – Polícii sa podarilo vypátrať a zadržať Róberta L., prezývaného Kýbel. Policajti ho zadržali v nemeckom Kolíne nad Rýnom vo fitnescentre v strede mesta. Ukrýval sa u svojej známej.



30. októbra 2015 – Róbert L. alias Kýbel poputuje v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko do vydávajúcej väzby. Rozhodol o tom 2. senát Vyššieho krajinského súdu v Kolíne nad Rýnom. Senát rozhodoval na neverejnom zasadnutí.



22. decembra 2015 – Róberta L. previezli z Nemecka na Slovensko. Hľadanú osobu na základe záznamu v Schengenskom informačnom systéme slovenská polícia prevzala od nemeckých orgánov na základe rozhodnutia o vykonaní viacerých európskych zatýkacích rozkazov vydaných ŠTS v Pezinku pre účely trestného stíhania.



12. januára 2016 - Róbert L. alias Kýbel zostal vo väzbe za mrežami. Rozhodol o tom na svojom neverejnom zasadnutí NS SR.



21. januára 2016 - Po roku od začiatku megaprocesu so zločineckým gangom sýkorovci sa pred senát ŠTS v Banskej Bystrici po prvý raz postavil aj bos gangu Róbert L., známy pod prezývkou Kýbel. Pokračovanie megaprocesu sa z dôvodu prísnych bezpečnostných opatrení konalo v banskobystrickom Ústave na výkon väzby. Hneď na začiatku požiadal obhajca Róberta L. Ondrej Mularčík, aby súd odročil pojednávanie. Jeho klient pre krátkosť času nemal možnosť naštudovať si spis a oboznámiť sa s vykonanými dôkazmi. Potom vraj bude vypovedať. Navyše, obžalovaný potrebuje na čítanie okuliare, ktoré ešte nemá zhotovené. To mu údajne sťažuje podmienky. Senát tejto žiadosti vyhovel.



9. - 11. februára 2016 – Na pojednávaní prehrávali výpovede jednotlivých obžalovaných. Ďalším pojednávacím dňom pokračoval na Okresnom súde Bratislava I proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej zločineckej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru. Pred senát vedený sudcom Pavlom Tomíkom sa nedostavil kľúčový svedok Róbert T., ktorý sa mal podľa obžaloby podieľať na vražde spolu so štvoricou obžalovaných. Svedok zaslal lekárske potvrdenie o svojej práceneschopnosti. Pred súdom vypovedal jeden z poškodených – brat ochrankára Sýkoru, ktorý zahynul spolu so svojím bosom pri prestrelke v roku 1997.



18. marca 2016 – Megaproces s Róbertom L. a jeho komplicmi sa dostal do finále. Senát ŠTS v Banskej Bystrici zamietol návrhy na doplnenie dokazovania, udelil priestor na záverečné reči. Záverečná reč prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) trvala takmer poldruha hodiny. Ako konštatoval, počas procesu sa podarilo obžalovaným mužom dokázať ich vinu tak, ako je uvedené v obžalobe. Tá ich viní z účasti na šiestich vraždách z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.



30. marca 2016 – Róbert L., prezývaný Kýbel, išiel do väzenia na doživotie. Taký trest mu vymeral ŠTS v Banskej Bystrici, rozsudok si neprišiel vypočuť. Výnimočné tresty odňatia slobody na doživotie dostali aj ďalší dvaja vysokopostavení členovia zločineckej skupiny, Jozef R., prezývaný Potkan, ktorý bol v tom čase vo väzbe v Maďarsku, a Ivan C., zvaný Vinco. Ten ako jediný prišiel na vyhlásenie verdiktu. Rozsudok však nebol právoplatný. Róbert L. aj ostatní dvaja odsúdení na doživotné tresty sa voči rozsudku odvolali.

Ďalší obžalovaný člen gangu sýkorovcov Martin B., známy ako Rus, ktorý priznal svoju vinu v plnom rozsahu, si odsedí 23 rokov. Senát ŠTS zrušil pôvodný rozsudok, na základe ktorého mal stráviť vo väzení 22 rokov.

U Alojza K., prezývaného Lojzo Čistič, súd upustil od uloženia trestu, keďže v tom čase už bol za mrežami na doživotie.

Ako sa počas procesu ukázalo, Kýbel bol najvyššie postaveným v gangu. Podľa výpovedí svedkov i spoluobžalovaných gang mal hlavné príjmy z výpalníctva a vrážd. On o všetkom rozhodoval, plánoval a poveroval úlohami ďalších členov. Zločineckú skupinu riadil tvrdou rukou a panoval v nej strach. Čo povedal, to ostatní urobili, odporovať sa mu nesmelo. Senát ŠTS tiež rozhodol, že ich majetok prepadne štátu, voči čomu hneď podali sťažnosť.

Proces sa konal za múrmi banskobystrického Ústavu na výkon väzby. Na hlavné pojednávania pravidelne chodili aj rodičia zavraždeného Romana Deáka.



31. marca 2016 - Maďarský súd hlavného mesta v zlúčenom súdnom procese týkajúcom sa bombového útoku na budapeštianskej ulici Aranykéz v roku 1988 a dvoch prípadov vrážd vykonaných v Budapešti v roku 1998 odsúdil hlavného obvineného Slováka Jozefa R., prezývaného na Slovensku Potkan, na trest doživotného odňatia slobody. Rozsudok, ale nebol právoplatný.



18. októbra 2016 – Výpoveďami svedkov pokračovalo na Okresnom súde (OS) Bratislava I hlavné pojednávanie v prípade vraždy Miroslava Sýkoru. Výpovede svedkov sa týkali predovšetkým Petra K. alias Durana. V roku 1996 prišiel o časť nohy po tom, ako na neho útočníci spustili streľbu v Bratislave na Sliačskej ulici. Niektoré médiá špekulovali, že Duran a zavraždený Sýkora mali rozpory pre delenie peňazí pochádzajúcich z krádeže v pobočke VÚB banky v roku 1996. Duran mal mať potom záujem na smrti Sýkoru, médiá dokonca uvažovali, že sa mal priamo na vražde zúčastniť. Sýkoru zavraždili vo februári 1997. Duran prišiel o život v apríli 1997 pri explózii jeho auta. Okrem iných svedkov vypovedala na súde aj matka obžalovaného Richarda B., u ktorej mal Duran bývať v období, keď prišiel o nohu. Vypovedali aj dvaja bývalí policajti, ktorí slúžili s bratom obžalovaného Mareka L., ktorý taktiež pracoval ako strážca zákona. Jeho zavraždili pár dní po Duranovej smrti.



19. októbra 2016 – Okresný súd (OS) Bratislava I odročil hlavné pojednávanie v prípade vraždy Miroslava Sýkoru. Na súd totiž neprišiel jeden zo svedkov. Súd neakceptoval jeho doručené písomné ospravedlnenie a uložil mu poriadkovú pokutu 300 eur.



10. februára 2017 - Senát NS SR pod vedením predsedu Štefana Harabina zrušil rozsudok nad Róbertom L. a spol. Prípad sa vrátil späť na ŠTS v Banskej Bystrici.



19. apríla 2017 – Na doživotie neprávoplatne odsúdený Róbert L., prezývaný Kýbel, a Ivan C., zvaný Vinco-Vincko, sa postavili pred senát ŠTS v Banskej Bystrici. Pojednávanie sa uskutočnilo za múrmi ústavu na výkon väzby. Na lavicu obžalovaných zasadol aj Martin B., známy ako Rus a Alojz K., prezývaný Lojzo Čistič.



20. apríla 2017 – ŠTS v Banskej Bystrici opäť vymeral Róbertovi L., prezývanému Kýbel, trest odňatia slobody na doživotie. Rozsudok si neprišiel vypočuť. Rovnako ani takisto na doživotie odsúdený Ivan C., zvaný Vinco-Vincko, a Jozef R., ktorý bol vo väzbe v Maďarsku. Ďalší člen zločineckej skupiny Martin B., známy ako Rus, si má odsedieť 23 rokov, keďže svoju vinu priznal. Alojza K., prezývaného Lojzo Čistič, súd síce uznal vinným, ale upustil od uloženia trestu, lebo už je za mrežami na doživotie. Výška trestov, ktoré ŠTS uložil, bola zhodná s tými, ktoré sýkorovci dostali už v roku 2016. Rozsudok nebol právoplatný, obhajoba niektorých odsúdených priamo v súdnej sieni zahlásila odvolanie. Rozhodovať mal znova NS SR. V tejto súvislosti prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vzniesol námietku zaujatosti voči senátu NS SR pod vedením Štefana Harabina. Rovnako postupoval aj právny zástupca poškodených rodičov Romana Deáka Daniel Lipšic, ten ju vzniesol voči predsedovi senátu Harabinovi. Obhajca Alojza K. Namir Alyasry zasa vzniesol námietku zaujatosti voči senátu NS SR pod vedením Juraja Klimenta. Pojednávanie sa konalo za múrmi banskobystrického Ústavu na výkon väzby.



7. júla 2017 - Najvyšší súd SR zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu voči Róbertovi L. a spol. Trestná vec obžalovaného Róberta L. a spol. sa tomuto súdu odňala a prikázala sa Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol.



17. augusta 2017 – Bos gangu sýkorovci Róbert L., prezývaný Kýbel, zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Krajský súd v Banskej Bystrici. U jeho komplica Ivana C., zvaného Vinco-Vincko, súd síce skonštatoval, že dôvody väzby existujú, ale nahradil ju nielen dohľadom probačného a mediačného úradníka, povinnosťou hlásiť každú zmenu pobytu a zákazom opustiť územie Slovenska, ale aj použitím technických prostriedkov - signalizačného zariadenia. Dôvodom, prečo súd takto rozhodol, bol aj fakt, že Ivanovi C. sa končila 25. septembra možná lehota väzby. Rovnako ako prokurátor, aj Vincko podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Sťažnosť podal aj Kýbel.



12. septembra 2017 - NS SR na neverejnom zasadnutí v trestnej veci obžalovaného bosa Róberta L., prezývaného Kýbel, a Ivana C., zvaného Vinco-Vincko, zrušil uznesenie Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici týkajúce sa obžalovaného Ivana C. a prepustil ho z väzby na slobodu. Nad Ivanom C. uložil dohľad probačného a mediačného úradníka.



20. septembra 2017 – Dvakrát neprávoplatne na doživotie odsúdený Ivan C., prezývaný Vincko, sa vzdialil od GPS zariadenia, ktoré je povinný nosiť pri sebe okrem elektronického náramku. Polícia ho opätovne zadržala. Nepotvrdilo sa pritom podozrenie, že šlo v jeho prípade o pokus utiecť zo Slovenska.



22. septembra 2017 – Ivan C., prezývaný Vincko, je opäť na slobode. Z policajnej cely sa dostal potom, ako ho probačný a mediačný úradník Okresného súdu Bratislava II opätovne poučil o tom, aké sú podmienky používania monitorovacieho zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby.



28. septembra 2017 – Ivan C., prezývaný Vinco-Vincko, bol už znova vo väzbe. Tentoraz v súvislosti s inou trestnou vecou. Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, zobral obvineného do väzby, aby nemohol utiecť a pokračovať v trestnej činnosti. Sťažnosť podal tak obvinený, ako aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý navrhoval zobrať ho do väzby aj z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov na slobode.



11. októbra 2017 – NS SR zamietol sťažnosť odsúdeného Ivana C., prezývaného Vinco-Vincko, proti rozhodnutiu ŠTS v Banskej Bystrici o jeho vzatí do väzby. Obvinený tak zostal za mrežami.



18. októbra 2017 - NS SR uznesením na návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR odňal Krajskému súdu v Banskej Bystrici trestnú vec obžalovaného Róberta L. a spol. a prikázal ju ŠTS v Banskej Bystrici.



2. novembra 2017 - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, zamietol žiadosť obžalovaného Róberta L. o prepustenie z väzby na slobodu. Obhajca obžalovaného podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne NS SR. Kýbel tak zostal naďalej vo väzbe.



28. novembra 2017 - Za múrmi banskobystrického Ústavu na výkon väzby ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, už po tretí raz otvorili proces v trestnej veci obžalovaného bosa gangu sýkorovci Róberta L., prezývaného Kýbel.



30. novembra 2017 - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, po tretí raz odsúdil bosa gangu sýkorovcov Róberta L., prezývaného Kýbel, na doživotný trest v kauze šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999. Doživotie opäť dostali aj jeho komplici Ivan C., volaný aj Vincko-Vinco, a Jozef R., ktorý je v súčasnosti vo výkone trestu v Maďarsku. Všetci sa odvolali. Zhodný trest ako predtým dostal aj Martin B., známy ako Rus, ktorý si má odsedieť 23 rokov. Svoju vinu priznal. Alojza K., prezývaného Lojzo Čistič, súd síce uznal vinným, ale upustil od uloženia trestu, lebo už je za mrežami na doživotie.



20. februára 2018 – Bývalého vysokopostaveného člena gangu sýkorovcov Martina Kováča, prezývaného Rybička, odsúdil ŠTS, pracovisko Banská Bystrica na 20-ročné väzenie. Obžaloba ho vinila z účasti na starej vražde Romana Deáka a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Rozsudok je v časti viny a trestu právoplatný.



máj 2018 - Odvolacie konanie - verejné zasadnutie s údajným bosom bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbertom L, alias Kýblom a spol., obžalovanými z viacerých vrážd sa koncom mája na Najvyššom súde SR (NS SR) neuskutočnilo. Termín zasadnutia bol preložený na 12. a 13. júna. Dôvodom odročenia boli zdravotné komplikácie jedného z členov trestného senátu.

Bratislava 13. júna (TASR) - Na doživotný trest odňatia slobody v kauze šiestich mafiánskych vrážd odsúdil v stredu trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR Róberta Lališa alias Kýbla. Ten je považovaný za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov a po dlhých rokoch sa ho podarilo vypátrať v nemeckom Kolíne nad Rýnom.NS SR tak v stredu vo väčšine potvrdil predchádzajúci minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Verdikt si vypočul len Kýbel a na doživotne odsúdení Alojz Kromka a Ivan Cuper. Verejné zasadnutie, tak ako v utorok (12.6.), prebiehalo za mimoriadnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií. Verdikt NS SR je právoplatný a nie je možný voči nemu riadny opravný prostriedok.Bos gangu sýkorovcov Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, ide do väzenia na doživotie. Trest mu koncom apríla minulého roku opäť vymeral Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku - pracovisko v Banskej Bystrici. Rozsudok si vtedy neprišiel vypočuť. Rovnako ani takisto na doživotie odsúdený Ivan Cuper, zvaný Vinco-Vincko, a Jozef Roháč., ktorý je vo väzení v Maďarsku. Roháča v utorok senát NS SR vylúčil na samostatné konanie.Ďalší vysokopostavený člen zločineckej skupiny Martin Bihári, známy ako Rus, si má odsedieť 23 rokov, keďže svoju vinu priznal. Alojza Kromku, prezývaného Lojzo Čistič, súd síce uznal vinným, ale upustil od uloženia trestu, lebo už je za mrežami na doživotie.Výška trestov, ktoré vtedy ŠTS uložil, je zhodná s tými, ktoré sýkorovci dostali už rok predtým. Vtedy sa však niektorí odvolali na NS SR a ten vec vrátil späť prvostupňovému súdu.Sýkorovci čelili obžalobe, ktorá ich vinila zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.