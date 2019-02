SENIOR ROKA: Fórum pre pomoc starším po prvý raz ocenilo aj mladých

Zlatá seniorka roka 2018 je mimoriadne aktívna v oblasti kultúry ako spisovateľka, recitátorka, editorka a propagátorka umeleckých aktivít.

Bojnice 4. februára (TASR) - Zlatými seniormi roka 2018 sa stali manželia Ján a Jana Chorvátovci z Banskej Bystrice. Po prvý raz si ocenenie v Zlatej sále Bojnického zámku v pondelok prevzali od Fóra pre pomoc starším (FpPS) i mladí, ktorí pomáhajú seniorom. Túto cenu pomenovalo fórum po dlhoročnom redaktorovi RTVS Marianovi Ondášovi, ktorému udelilo i mimoriadnu cenu Senior roka In memoriam.



Zlatý senior roka 2018, 70-ročný profesor Chorvát sa i na dôchodku naďalej venuje publikačnej, odbornej i prednáškovej činnosti. Okrem zostavovania rodostromov, pomoci Slovákom v Kanade pomáha i svojej 64-ročnej manželke Jane s vydávaním jej básnických zbierok. Zlatá seniorka roka 2018 je mimoriadne aktívna v oblasti kultúry ako spisovateľka, recitátorka, editorka a propagátorka umeleckých aktivít. Fotografuje, filmuje a zachytáva udalosti aj stretnutia s osobnosťami či radovými občanmi.



Strieborným Seniorom roka 2018 sa stal 90-ročný Štefan Mališ z Považskej Bystrice, ktorý zozbieral vyše 500 povestí z okolia Papradna a s pomocou Matice slovenskej, ktorej bol celý život aktívnym členom, vydal vyše 40 kníh. Zároveň objavil a odkryl vyše 27 archeologických lokalít.



Bronzovými seniormi sa stali manželia 65-ročná Oľga a 67-ročný Peter Kolárikovci zo Žiaru nad Hronom. Príkladne sa starali o svoju chorú vnučku Lenku, ktorá zomrela ako 14-ročná. Dodnes navštevujú a pozývajú k sebe mladého muža Jarka, ktorý žije v Domove sociálnych služieb Hrabiny.



Ocenenie Senior roka 2018 získali i 64-ročná Mária Kurtová z Prešova, 70-ročný Stanislav Kováč z Tatranskej Lomnice, 73-ročná Mária Majerechová z Trenčína, 73-ročná Anna Polakovičová z Unína, 74-ročný Peter Ronec z Pezinka, 74-ročný Viktor Chalás z Bratislavy, 65-ročný Štefan Pukač z Medzilaboriec, 76-ročná Anna Krajčíková z Prievidze. FpPS ocenilo i bývalého dlhoročného redaktora TASR, 69-ročného Pavla Remiaša z Malinovej, 78-ročnú Máriu Blahútovú zo Žiliny, 79-ročného Jaroslava Palúcha z Donoval, 80-ročného Jozefa Minára z Levíc a 90-ročného Jána Zachara z Novej Dubnice.



"My to robíme už 13. rok, oceňujeme starších ľudí z celého Slovenska. Chceme zvýrazniť to, že starší ľudia sú naozaj prínosom pre spoločnosť, že sú našou súčasťou a že je veľmi dôležité vzdávať im hold nielen v mesiaci úcty k nim, ale po celý rok," povedala prezidentka FpPS Ľubica Gálisová.



Fórum chce podľa nej ocenením upozorniť na seniorov, ktorí možno nie sú celebritami, ale obyčajnými ľuďmi, ktorí dokážu urobiť niečo pre svoje okolie, rodinu, spoločnosť a odovzdávajú svoje skúsenosti, zručnosti mladým.



Po prvý raz FpPS ocenilo i mladých ľudí, ktorí sa starajú o seniorov. "Tento rok je výnimočný tým, že odovzdávame cenu Marianovi Ondášovi, ktorý je už, žiaľ, nebohý. Priznám sa, že keď som ho videla, povedala som si, že mal dostať cenu, pretože bol náš dlhoročný spolupracovník, bol spoluautorom celého podujatia, ktoré robíme. A čo je dôležité, mal predstavu, že treba oceniť aj mladých a zapojiť mladých. Preto tento rok dávame aj jeho cenu a nazvali sme ju Anjel pomoci. Myslím si, že je to úžasná vec, lebo nie je to len o tých starších, ale o spolupráci generácií, a to je veľmi dôležité," dodala Gálisová.



Cenu Mariana Ondáša si z rúk jeho manželky Márie Magdalény prevzala 17-ročná Katarína Gáplovská z Nitrianskeho Pravna. Študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi sa stretáva s tými skôr narodenými, porozpráva sa s nimi i im nakúpi. Druhými z ocenených sú Eva Némethová, Vít Zajac a kolektív Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorí navštevujú seniorov v domovoch dôchodcov, aby tam s nimi trávili čas.