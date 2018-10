Fórum života štartuje kampaň Sviečka za nenarodené deti

Na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom, aj v oknách obydlí, sa 2. novembra rozhoria symbolické sviece.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Fórum života začalo s kampaňou Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorá sa slávi 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate. TASR o tom informovalo Fórum života.



Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. "Spomienka na zomrelé nenarodené deti, modlitby za ich rodiny, aj za to, aby sa atmosféra v našej občianskej spoločnosti naklonila viac v prospech života a jeho ochrany od počatia – v tom spočíva duchovná dimenzia Sviečky za nenarodených. Všetci by sme si mali uvedomovať krehkosť ľudskej existencie a byť solidárni s tými najbezbrannejšími," povedala predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.



Ako zdôrazňuje hlavná koordinátorka kampane Anna Siekelová, tohtoročná Sviečka za nenarodené deti sa sústreďuje nielen na spomienku na deti, ktoré prišli o život pri umelom potrate. "Je medzi nami mnoho rodín poznačených tým, že prišli o vytúžené dieťatko pri spontánnom potrate, a hoci mnohokrát ide o ľudí, ktorí zveria svoju bolesť Bohu a usilujú sa s ňou vysporiadať v kresťanskom duchu, sú to situácie, s ktorými sa vyrovnávajú veľmi dlho a komplikovane. Aj im je venovaný projekt Sviečka za nenarodené deti," podotkla. Súčasťou tohtoročnej kampane budú aj Večery milosrdenstva v piatich slovenských mestách, a to v Prešove, Košiciach, Žiline, Partizánskom a Leviciach.



Na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom, aj v oknách obydlí, sa 2. novembra rozhoria symbolické sviece. "Ide o vyjadrenie solidarity a tichú spomienku na zomrelé nenarodené deti, ktorá má aj zásadný praktický rozmer pomoci," vysvetlila Siekelová. V rámci verejnej zbierky spojenej s predajom symbolických sviečok s logom kampane sa zbierajú finančné prostriedky, ktoré umožnia celoročnú realizáciu projektov a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti.