FOTO: Súd rozhoduje o väzbe Mariana K. a Pavla R.

Na snímke vpravo Pavol R. prichádza do budovy ŠTS v Banskej Bystrici 23. júna 2018. Foto: TASR/Lenka Krošláková

Na snímke vpravo Marian K. prichádza do budovy ŠTS v Banskej Bystrici 23. júna 2018. Foto: TASR/Lenka Krošláková

Banská Bystrica 23. júna (Teraz.sk/TASR) - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica od 14.00 h. rozhoduje o vzatí do väzby podnikateľa Mariana K. a bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R. Obaja sú obvinení v prípade falšovania zmeniek voči televízii. Verdikt sa očakáva v neskorých nočných hodinách.Aj keby ŠTS vzal, alebo nevzal Mariana K. do väzby, s určitosťou sa jedna z procesných strán odvolá a podá sťažnosť voči rozhodnutiu nižšieho súdu. O nej bude potom rozhodovať po doručení zase Najvyšší súd SR. To isté platí aj o Pavlovi R.Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA obvinil Mariana K. a Pavla R. z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Obvinenia boli voči podnikateľovi Marianovi K. a bývalému riaditeľovi TV Markíza a exministrovi hospodárstva Pavlovi R. vznesené v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur. Právny zástupca Pavla R. avizoval, že proti vzneseniu obvinenia podajú sťažnosť.Národná kriminálna agentúra zadržala Mariana K. v stredu (20.6.). Vo štvrtok ráno prišiel na policajné prezídium Pavol R. Po výsluchu opustil policajnú budovu, neskôr ho polícia zadržala. Informovala o tom na sociálnej sieti. Obvinení absolvovali vo štvrtok výsluch pred vyšetrovateľom.