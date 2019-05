Fotili TRUMPA, ČAPUTOVÚ a VLHOVÚ: Spoznajte prácu TOP fotografov TASR

Pavol Neubauer fotil všetkých prezidentov SR

Na snímke novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová (vpravo) a fotoreportér TASR Pavel Neubauer počas fotenia oficiálneho portrétu v Bratislave 9. mája 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Fotograf Pavel Neubauer zhotovil aj oficiálny portrét Ivana Gašparoviča po zvolení v roku 2004. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Slávnostné oceňovanie víťazov fotografickej súťaže Slovak Press Photo 2012. Na snímke víťaz kategórie Šport - fotograf tlačovej agentúry TASR Martin Baumann (vľavo) a víťaz kategórie Aktualita - fotograf tlačovej agentúry TASR Pavel Neubauer (vpravo). Foto: TASR

Michala Svítoka prekvapili rebríky v Bielom dome

Na snímke americký prezident Donald Trump (vľavo) víta slovenského premiéra Petra Pellegriniho (vpravo) v Bielom dome vo Washingtone 3. mája 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini (druhý sprava) a americký prezident Donald Trump (vpravo) diskutujú počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone 3. mája 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Michal Svítok pózuje s diplomom po zisku 1. miesta v kategórii šport za samostatnú fotografiu s názvom Rozhodca. Zachytil na nej hokejového rozhodcu kontrolujúceho situáciu v netradičnej polohe - na bránke Jána Laca v zápase B-skupiny USA - Slovensko na zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu. Foto: TASR Jakub Kotian

Martina Baumanna na svahu skúša hlavne počasie

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 2. kola obrovského slalomu žien na zimných olympijských hrách v Pjongčangu 15. februára 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje s kompletnou zbierkou medailí po slalome na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 16. februára 2019 vo švédskom Are. Zlatú medailu si vybojovala vo štvrtok na MS v obrovskom slalome, striebro má v kombinácii a bronz získala v slalome na MS v alpskom lyžovaní. Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola nočného slalomu Svetového pohára v rakúskom Flachau v utorok 8. januára 2019. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. mája (Teraz.sk) - Fotografi TASR dokumentujú najvýznamnejšie politické, spoločenské a športové okamihy, pravidelne dosahujú ocenenia na domácich či zahraničných súťažiach, ale najmä, prinášajú všetkým čitateľom realitu vzdialených podujatí. Každý z nich musí byť vždy pripravený fotiť akúkoľvek udalosť bez ohľadu na to, či ide o politický míting, hudobný koncert či športové preteky.Pavel Neubauer je autorom oficiálnych portrétov doteraz všetkých slovenských prezidentov. Michal Svítok fotografoval stretnutie Petra Pellegriniho a Donalda Trumpa v Bielom dome. Martin Baumann zachytával športové výkony nielen Petry Vlhovej. Spoznajte bližšie prácu fotografov TASR.Fotograf TASR Pavol Neubauer fotografoval portréty všetkých slovenských prezidentov. Nedávno mu do zbierky pribudla aj novozvolená hlava štátu Zuzana Čaputová. Po fotení zhodnotil, že v porovnaní s ostatnými prezidentmi sa najlepšie cítil teraz.podotkol.Pavol Neubauer v dobrom spomína aj na fotenie prvého prezidenta Michala Kováča.usmieva sa.Rudolfa Schustera bolo podľa NeubaueraIvana Gašparoviča premiérovo fotil na digitálny fotoaparát, všetko prebehlo bezproblémovo. Andrej Kiska sa veľa pýtal a bol zvedavý. Zuzana Čaputová bola prvá žena - prezidentka pred jeho objektívom.priblížil fotenie, pred ktorým vraj nemohol dobre spať.Najnáročnejšou časťou je podľa Neubauera príprava na fotenie.konštatuje Neubauer, ktorý v TASR pracuje od roku 1980. Fotenie prezidentského portrétu mu vedenie zverilo ako skúsenému fotografovi vrcholných akcií a aktualít, ako hovorí, potom to už išlo samospádom.Fotograf Michal Svítok sa dostal vďaka svojej práci do Bieleho domu, kde fotografoval stretnutie premiéra Petra Pellegriniho s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.opisuje. Hoci našiel miesto, z ktorého mal výhľad, nestačilo mu tododáva Svítok, ktorý pôsobí ako vedúci obrazovej redakcie TASR.Pred Oválnou pracovňou fotografov radili do boxovspomína ďalej Svítok. Na povelsa všetci nahrnuli do pracovne.hovorí. Na krátkej tlačovej konferencii, ktorú viedol sám prezident Trump, sa snažil nafotiť zábery z rôznych uhlov, vzájomnú komunikáciu i obligátne potrasenie rukou. O svoje pozície tvrdo bojovali aj redaktori - pri kladení otázok sa vzájomne prekrikovali.vysvetľuje Michal Svítok, ktorého meno pravidelne rezonuje aj na Slovak Press Photo. V roku 2018 zvíťazil v kategórii Šport s fotografiou Rozhodca, rok predtým zaujal fotkami olympijského šampióna Mateja Tótha v Riu.Martin Baumann stál za objektívom, keď Petra Vlhová získala historicky prvý slovenský titul majsterky sveta v obrovskom slalome.približuje svoju prácu.Fyzický výkon musí na svahu predviesť nielen športovec, ale aj fotograf. Pri fotení zjazdového lyžovania buď absolvuje náročný výstup na kopec, alebo použije lanovku a potom pomaly schádza dole.opisuje fotografické zákulisie. Potom už len striehne na ten jeden jediný moment, keď lyžiarka preletí okolo bránky.Fotografie sa musia čo najrýchlejšie dostať do fotoservisu.hovorí Baumann. Ostatné fotografie odosiela z improvizovanej kancelárie, usadený v snehu.Veľkú úlohu hrá aj počasie.približuje. Fotenie zjazdového lyžovania mu dalo dôvod, prečo si ako fanúšik leta obľúbil aj zimné obdobie.uzatvára.