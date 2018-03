Francúzski študenti histórie sa učia z novej učebnice aj o dejinách SR

Príručka Stredná Európa v Európe 20. storočia je určená primárne pre študentov prvého stupňa na univerzite, siahnuť po nej môže aj širšia verejnosť, ktorú zaujímajú dejiny tejto oblasti.

Paríž/Bratislava 27. marca (TASR) – Francúzski študenti sa od tohto roka učia z novej učebnice, ktorá približuje históriu strednej Európy vrátane Slovenska. Príručka L'Europe centrale dans l'Europe du XXe siecle (Stredná Európa v Európe 20. storočia) je určená primárne pre študentov prvého stupňa na univerzite, siahnuť po nej môže aj širšia verejnosť, ktorú zaujímajú dejiny tejto oblasti. V rozhovore pre TASR to uviedol spoluautor učebnice Alain Soubigou. Podľa neho sa na európske dejiny 20. storočia vo Francúzsku zvyčajne pozerajú cez optiku veľkých západných mocností.



Už od tohto roku 1200 študentov prvého ročníka na Sorbonne používa novú knihu. "Príručka poskytuje chronologický prehľad udalostí 20. storočia, v ktorom sú usporiadané spoločenské, kultúrne, ekonomické a politické problémy daného regiónu. Pre študentov je bezpečným zdrojom informácií. Zároveň prináša dva nové prístupy k regiónu," uviedol Soubigou.



Jej výnimočnosť podľa neho spočíva v tom, že na jednej strane autori v knihe pojednávajú o strednej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) a v širšom ponímaní o "mediánnej" Európe, teda o rozsiahlom priestore medzi Nemeckom a Ruskou federáciou, Baltickým, Jadranským a Čiernym morom počas celého 20. storočia. "To v takejto podobe vo francúzskom jazyku doteraz neexistovalo. Na druhej strane príručka poskytuje materiál na úvahy o historických etapách tohto rozsiahleho priestoru uprostred ešte väčšieho priestoru, ktorým je celá Európa," dodal.



Nový termín "mediánnej" Európy si z matematiky vypožičal a do učebnice dejín zaviedol spoluautor Antoine Mares. Autori knihy ním chcú na jednej strane odlíšiť daný región Európy od zaužívaných stereotypných termínov: východná Európa, postkomunistická Európa a podobne. Na druhej strane pod ním chápu väčší európsky priestor ako je stredná Európa vo vlastnom zmysle slova.



"Vypracovanie tejto učebnice je veľmi klasické v tom zmysle, ako vedie poslucháčov pri štúdiu regiónu strednej a mediánnej Európy. Podanie faktov, predkladanie príkladov a dokumentov, analýza na seba nadväzujúcich udalostí má pripraviť študentov na prax historikov. Cieľom publikácie je aj predstaviť tento stredoeurópsky priestor vo Francúzsku málo známy až na niekoľko faktov, akými sú rozpad Rakúsko-Uhorska, vyhladzovacie tábory na nacistami okupovanom území Poľska, povstanie v Budapešti v roku 1956, Pražská jar 1968 či poprava manželov Ceausescuovcov v roku 1989 v Rumunsku," odpovedal spoluautor na otázku TASR, v čom spočíva nový prístup spracovania historického materiálu použitý v príručke pre študentov vo Francúzsku.



Kniha podľa Soubigoua predstavuje uvedený rozsiahly priestor, ale jej ambíciou je aj priblížiť každú krajinu, každý národ v ich veľkých historických udalostiach.



Autori v publikácii čerpajú aj z pôvodných a prvýkrát vo francúzštine uvedených materiálov. Vychádzali zo svojich niekoľkoročných skúseností prednáškovej činnosti. Antoine Mares a Alain Soubigou vyše 15 rokov vykonávajú na Univerzite Sorbonne v Paríži pedagogickú a vedeckú činnosť.



Alain Soubigou je okrem toho hosťujúcim prednášajúcim na viacerých univerzitách v krajinách strednej Európy, na Slovensku na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.



Univerzitný profesor Antoine Mares, riaditeľ Centra dejín krajín súčasnej strednej Európy na Université Paris I Panthéon-Sorbonne, je znalcom krajín Českej a Slovenskej republiky.