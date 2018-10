Francúzsky prezident Macron zdôraznil potrebu dialógu a integrácie

Francúzsky prezident verí v Európsku úniu, ktorá je podľa neho veľmi silný politický projekt.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Výzvy ako klimatická zmena, migrácia alebo aj inovácie v oblasti technológií, ktorým Európa v súčasnosti čelí, sa nedajú riešiť na národnej úrovni, povedal v piatok v Bratislave francúzsky prezident Emmanuel Macron.



„Európsky projekt patrí ľuďom a preto potrebujeme diskusiu, aby sme boli schopní preklenúť medzery,“ povedal prezident počas diskusie s občanmi na tému Formovanie budúcnosti Európy. Zdôraznil i potrebu aktívnej mladej generácie v boji za slobodu, mier a ochranu európskych hodnôt.



Francúzsky prezident verí v Európsku úniu, ktorá je podľa neho veľmi silný politický projekt. "Ak sa pozrieme na najväčšie výzvy súčasnosti, Európa je na najlepšej ceste sa s nimi vyrovnať," povedal. Zdôraznil však potrebu jednoty a spolupráce, pretože problémy ako klimatická zmena, migrácia alebo digitalizácia sa nedajú riešiť na úrovni jednotlivých štátov. Macron upozornil i na spoluprácu v rámci NATO, ktorá má dôležitú úlohu pri ochrane hraníc.



Prezident sa vyjadril aj k budúcoročným voľbám do Európskeho parlamentu a voľbám do národných parlamentov. "Nedajme priestor tým, ktorí chcú európsky projekt rozložiť alebo zabiť," povedal. Určitá dávka kritiky je podľa neho potrebná, ale len s cieľom zlepšenia súčasného stavu.



Prezident Macron poukázal na politickú situáciu v Poľsku a v Maďarsku, kde sa k moci dostali pravicové a nacionalistické politické strany. Týmto výzvam je podľa neho potrebné čeliť a podať ľuďom pravdivé informácie.



Diskusia v Bratislave bola súčasťou iniciatívy francúzskeho prezidenta, ktorý sa takouto formou zaujíma o názory občanov EÚ. Slovenská republika dostala túto možnosť ako jediná z krajín vyšehradského regiónu. Podujatie pripravila mimovládna organizácia GLOBSEC za podpory iniciatívy #MYSMEEU Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave a hlavného mesta SR Bratislavy.



E. Macron diskutoval s mladými a prešiel sa ulicami Starého Mesta



Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojej piatkovej návštevy Bratislavy diskutoval s mladými Slovákmi o budúcnosti Európy. V rámci programu sa prešiel aj ulicami bratislavského Starého Mesta. Spoločne s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom ho sprevádzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa uskutočnila diskusia prezidenta s mladými ľuďmi o budúcnosti Európy organizovaná GLOBSEC-om. "Francúzsky prezident sa pri príležitosti svojej návštevy zapísal do Zlatej knihy Bratislavy na bratislavskej radnici, pozrel si centrum mesta a pozdravil aj ľudí, ktorí si naň počkali," doplnila hovorkyňa bratislavského magistrátu Zuzana Onufer.



Predseda BSK avizoval, že Francúzsko sa veľkou mierou pričinilo o založenie Československa a príchod francúzskeho prezidenta dva dni pred oslavami 100. výročia nie je náhodný. „S Francúzskou republikou má Bratislavská župa dlhodobo priateľské vzťahy, boli sme veľkým podporovateľom a dali sme súhlasné stanovisko k vzniku nového francúzsko-slovenského gymnázia, ktoré od tohto školského roka funguje v bratislavskej Petržalke a funguje podľa francúzskych štandardov,“ ozrejmil.