Fyzioterapeuti: Na lepší výkon potrebujeme mať svoje ambulancie

Bratislava 17. januára (TASR) – Slovenskí fyzioterapeuti potrebujú na poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti vlastné ambulancie. V súčasnosti totiž nemajú právo prevádzkovať si ju. Výkon povolania im komplikuje aj to, že cesta k nim vedie cez odporúčania lekárov. Na problém poukázala Slovenská fyzioterapeutická komora (SFK) na tlačovej konferencii vo štvrtok.



Fyzioterapia je pritom jednou z oblastí, ktorá môže odvrátiť nepriaznivý zdravotný stav pacienta do takej miery, že sa vyhne operácii. Riaditeľka SKF Diana Dudášová zdôraznila, že už dlhšie sa slovenskí fyzioterapeuti dožadujú zmeny. "Požadujeme miesto na výkon ambulanciu fyzioterapie, presne tak, ako je napríklad logopedická ambulancia, ambulancia akupunktúry, ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, klinická psychológia a psychofyziológia, ambulancia dentálnej hygieny a podobne. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti, žiaľ, fyzioterapia vykonáva na rôznych miestach, ktoré sa vydávajú za kliniky fyzioterapie, kde nevieme garantovať odbornosť fyzioterapeutov," zdôraznila.



Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Eva Vaská vysvetlila, že liečba vo fyzioterapii smeruje k udržaniu, podpore, obnove a maximálnej funkčnej zdatnosti alebo k spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti či funkcie ľudského organizmu ako celku. Dôležité je podľa Vaskej aj to, aby si fyzioterapeut určoval fyzioterapeutické postupy sám. "Veľmi dôležitá je taktiež prevencia vo fyzioterapii, ktorú by jednoznačne mali vykonávať fyzioterapeuti. Hlavne u pacientov pri chronických ochoreniach, aby sa udržal stav pacienta a samozrejme je nevyhnutná prevencia u detí, či už pri rôznych deformitách, ako je napríklad chybné držanie tela, skolióza, kyfóza a mnoho ďalších vývojových chorôb," uviedla.



Petra Dubaiová z komory fyzioterapeutov taktiež poukázala na to, že SKF ponúka aj preventívny program, zameraný na dobrý stav obyvateľstva, špeciálne detí a mládeže. "Fyzioterapeutov na Slovensku je dostatok a tento potenciál treba využiť v prospech zdravia obyvateľstva," dodala s tým, že komora je ochotná naďalej spolupracovať s MZ SR pri tvorbe nových legislatívnych návrhov.