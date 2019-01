Lekári: Fyzioterapeutické ambulancie znížia zdravotnú starostlivosť

Zástupcovia z radov fyziatrov zdôraznili, že spolupráca medzi fyzioterapeutmi a fyziatrami je nutnosťou. Aktuálna vyhláška MZ SR je podľa nich nejednoznačná.

Bratislava 24. januára (TASR) – Zástupcovia lekárov fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) upozornili, že vznik fyzioterapeutických ambulancií môže znížiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poukázali na rozdiel a na kompetencie oboch povolaní. Vo štvrtok preto vyzvali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby dohliadla na novelizáciu vyhlášky o kompetenciách niektorých zdravotníckych pracovníkov.



"Vzhľadom na fakt, že nedošlo k naplneniu dohody na rozporovom konaní na Ministerstve zdravotníctva SR pred prijatím spornej vyhlášky, žiadajú zástupcovia Odbornej spoločnosti Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory a Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) ministerku zdravotníctva o nápravu pri pripravovanej novelizácii spornej vyhlášky, ktorá je rozpracovaná a pripravuje sa do medzirezortného pripomienkového konania," vyzvali spoločne zástupcovia z radov fyziatrov.



Zdôraznili však, že spolupráca medzi fyzioterapeutmi a fyziatrami je nutnosťou. Aktuálna vyhláška MZ SR je podľa nich "nejednoznačná" a otvára dvere zdravotníckym pracovníkom rozhodovať o liečbe či liekoch. "Čiže fyzioterapeut, ktorý nemá lekárske, ale zdravotnícke vzdelanie a je zdravotnícky pracovník, bude môcť na základe vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, bez závislosti na stupni vzdelania vykonávať fyzioterapiu samostatne v plnom rozsahu len na základe odporúčania akéhokoľvek lekára, teda hociktorého z 18.800 lekárov, registrovaných v Slovenskej lekárskej komore, bez zohľadnenia jeho potrebného vzdelania," zdôraznila predsedníčka Asociácie slovenských lekárov (ASK) a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) Janka Zálešáková.



Hlavná odborníčka MZ SR pre fyzioterapiu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu Miriam Dziaková vysvetlila, že zatiaľ čo fyziater, čiže rehabilitačný lekár, je špecialistom, ktorý garantuje, koordinuje a zaisťuje komplexnú liečebnú rehabilitáciu pacienta prostriedkami svojho odboru a ako jediný zodpovedá za správnu diagnózu, fyzioterapeut poskytujúci fyzioterapeutickú starostlivosť ako jednu súčasť rehabilitačnej liečby, je zdravotníckym pracovníkom, ale lekárom nie je.



Predseda Slovenskej spoločnosti pre FBLR Karol Horňáček v tejto súvislosti tiež dodal, že aj Súdny dvor Európskej únie pojednáva o tom, že poskytovanie služieb terapeutom spočíva iba vo vykonaní terapie, ktorú pacientovi predpísal lekár – špecialista.