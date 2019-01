G. Drobová nebude kandidovať v prezidentských voľbách

Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca.

Bratislava 31. januára (TASR) - Dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová nebude kandidovať v prezidentských voľbách. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"S pokorou si musím priznať, že sa mi nepodarilo splniť to, čo som si predsavzala, a teda relevantný počet pohybov na transparentnom účte," uviedla Drobová a dodala, že pre ňu ešte nenastal správny čas "vydať sa touto cestou".



Na otázku TASR, čo urobí s peniazmi, ktoré jej na transparentný účet pribudli, Drobová reagovala, že ich vráti darcom, respektíve prostriedky tých, ktorí súhlasili, venuje na dobročinnosť.



Drobová ohlásila kandidatúru v septembri minulého roka.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.