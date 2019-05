G. Gál: Budem tlačiť na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na ÚS

Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov voliť v utorok podvečer.

Bratislava 21. mája (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) bude tlačiť na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Uviedol to v utorok po rokovaní vlády.



Gál poznamenal, že po vláde sa presunie do parlamentu, kde sa stretne s predstaviteľmi poslaneckého klubu a následne pôjde aj na Koaličnú radu. Minister spravodlivosti je stále naladený optimisticky. "Na druhej strane viem, aké boli v minulosti voľby, aj prednedávnom. Nie je to taká jednoznačná záležitosť," dodal Gál.



Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov voliť v utorok podvečer. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť Koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov, hovoria o snahe zvoliť desiatich kandidátov. O funkciu sa ich uchádza 24. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej by sa počas obeda mali opoziční predstavitelia stretnúť s koalíciou a rokovať o kandidátoch. Voľba kandidátov na ústavných sudcov bude tajná, rozhodli o tom poslanci parlamentu v dopoludňajšom hlasovaní.