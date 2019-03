Gál: Kvalitní kandidáti by nemali vzdať boj o ochranu ústavnosti

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR.

Bratislava 4. marca (TASR) – Kvalitní uchádzači na ústavných sudcov by nemali vzdať boj o ochranu ústavnosti. Myslí si to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.



"Už zajtra uplynie termín na prihlásenie kandidátov na ústavných sudcov. Nechcem sa k tejto téme vyjadrovať ako politik, ale ako minister spravodlivosti, ktorý mesiace pracoval na tom, aby proces voľby prebehol transparentne a na úrovni," uviedol Gál.



Ako doplnil, chce, aby kvalitní uchádzači nevzdali "tento dôležitý boj a dokázali všetkým občanom, že kvôli demokracii, ochrane ústavných práv a spravodlivosti sa ho oplatí podstúpiť". Aj vytrvalosť a odhodlanosť sú podľa Gála vlastnosti, ktoré by mal ochranca ústavy mať. "Preto verím, že ešte v posledný deň na zozname pribudnú ďalšie mená," dodal šéf rezortu spravodlivosti.



Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten má spomedzi nich vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.