G. Gál: Medzi kandidátmi na sudcov ÚS sú kvalitné mená

O post ústavného sudcu sa v novej voľbe uchádza 30 kandidátov. Väčšina z nich kandidovala aj v minulej voľbe, v ktorej parlament nezvolil žiadneho kandidáta.

Bratislava 7. marca (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je spokojný s počtom 30 kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, ktorí sa prihlásili do novej voľby. "Počet je možno menší, ale z 30 kandidátov sa dá vybrať veľmi dobrý ústavný súd," uviedol v stredu (6. 3.). Do minulej voľby sa prihlásilo 40 uchádzačov.



Podľa ministra je vo výbere viac ako 18 kvalitných ľudí, treba podľa neho dotiahnuť dohodu o voľbe. Gál zatiaľ nevedel potvrdiť, či bude voľba kandidátov tajná. "Povedali sme, za akých kritérií pôjdeme do tajnej alebo verejnej voľby," pripomenul Gál.



Ochromenie ústavného súdu šéf rezortu zatiaľ nevníma. "Je to ešte krátky čas, čo ústavný súd zostal len v počte štyroch ústavných sudcov, ale môžu sa stať prípady, že by sme rýchlo potrebovali rozhodnutie ústavného súdu a k tomu nedôjde," uviedol.



Gál pripustil, že neúplné zloženie ústavného súdu môže ohroziť prezidentské voľby. "Môže sa to stať, ale zatiaľ tento stav neprivolávajme," doplnil.



Kandidátmi sú Pavol Boroň, Martin Javorček, Michal Matulník, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Peter Straka, Anton Dulak, Eva Kováčechová, Katarína Čechová, Eva Fulcová, Rastislav Kaššák, Peter Melicher, Stanislav Irsák, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Pred voľbou kandidátov vypočuje ústavnoprávny výbor, mal by tak urobiť 21. až 23. marca. O termínoch ešte bude výbor hovoriť.



Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.