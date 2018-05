G. Gál: Ministerstvo spravodlivosti sa presťahuje do nových priestorov

Rezort tak opustí budovu na Župnom námestí v Bratislave, o ktorú sa delí s Najvyšším súdom SR a presťahuje sa do nových priestorov prenajatých od súkromníka.

Bratislava 19. mája (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti využije súťaž na prenájom novej administratívnej budovy, ktorú zorganizovala vlani bývalá ministerka Lucia Žitňanská. Oznámil to jej nástupca Gábor Gál (obaja Most-Híd) s tým, že podrobnosti priblíži v krátkom čase.



Rezort tak opustí budovu na Župnom námestí v Bratislave, o ktorú sa delí s Najvyšším súdom SR a presťahuje sa do nových priestorov prenajatých od súkromníka. Neskôr bude mať možnosť si svoju časť zatiaľ nešpecifikovaného kancelárskeho komplexu odkúpiť. Sťahovanie by sa mohlo uskutočniť už na budúci rok. Spolu s ministerstvom by malo nájsť nové sídlo aj Centrum právnej pomoci.



„Do finále sa dostalo to, že som sa rozhodol, že niektorý z tých návrhov podpíšem,“ uviedol minister v stredu (16.5.) po zasadnutí z vlády. Vysvetlil, že ho k rozhodnutiu dotlačila nepriaznivá priestorová situácia ministerstva aj Najvyššieho súdu, z ktorého predsedníčkou sa stretol tento týždeň. „Ten problém stále z mesiaca na mesiac eskaluje. My máme problém s tým, že máme rozbehnuté projekty, potrebujeme prijať zamestnancov a už ich nemáme kde dať,“ ozrejmil.



Medzi viacerými ponukami sa napokon ako najvýhodnejšie ukázali developerské projekty dvoch veľkých finančných skupín, medzi ktorými sa vo finále rozhodovalo. Podobne ako Žitňanská aj Gál zvažoval, či sa presťahovať na takúto adresu, keďže to môže verejnosť vnímať kontroverzne. Iným riešením by bola výstavba vlastnej budovy, tu bola odrádzajúca časová neprijateľnosť, minister to odhadol na päť až šesť rokov.



Exministerka Žitňanská oznámila 14. júla 2017, že spúšťa výber novej administratívnej budovy pre svoj rezort. K tomuto kroku pristúpila po tom, ako sa nepodarilo nájsť v hlavnom meste vhodný verejnoprávny priestor. Súťaž bola otvorená, rezort si vyhradil právo nevybrať žiadnu ponuku.



Kancelárske priestory chcel rezort prenajímať s neskoršou možnosťou odkúpenia. Do súťaže prišlo celkom 11 ponúk, do druhého kola postúpilo deväť. Sťahovanie chcela pôvodne Žitňanská zrealizovať najneskôr do konca marca 2019. Ministerka neskôr vyhlásila, že pri výbere nového sídla bude zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky.