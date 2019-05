G. Gál: Most-Híd bude v sobotu hovoriť o eurovoľbách a ako ďalej

S výsledkom eurovolieb, v ktorých Most-Híd získal 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát, sa strana podľa Gála vyrovnáva rôzne.

Bratislava 29. mája (TASR) - Vládny Most-Híd bude v sobotu (1. 6.) hovoriť o výsledku eurovolieb a o tom, ako ďalej. Potvrdil to minister spravodlivosti z Mosta-Híd Gábor Gál, podľa ktorého by strana aj vzhľadom na jej výsledky vo voľbách mala robiť niečo inak.



S výsledkom eurovolieb, v ktorých Most-Híd získal 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát, sa strana podľa Gála vyrovnáva rôzne. "Sú rôzne názory, ako ďalej. Povieme si to v sobotu na predsedníctve. Môj názor je, že treba niečo robiť inak," povedal Gál novinárom.



Konkrétnejší nebol. Nepotvrdil ani záujem o spájanie maďarských strán, ale súhlasí, že roztrieštenosť komunite neprospieva. Na Slovensku sú momentálne okrem Mosta-Híd aj neparlamentné SMK a Maďarské fórum. SMK v eurovoľbách tiež neuspela a Maďarské fórum ešte v žiadnych voľbách nekandidovalo, vzniklo len nedávno.