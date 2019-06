G. Gál: Na zastavení exekúcií trváme

Podľa Gála je potrebné v dohľadnom čase doriešiť milióny spisov, ktoré zahlcujú a spomaľujú celý súdny systém.

Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR trvá na znení návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií tak, ako bol predložený do parlamentu. Pre TASR to potvrdil šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd). Exekútori podľa neho zatiaľ neprišli s takým návrhom, ktorý by si rezort mohol osvojiť. Dodal, že oficiálne požiadavky z iných organizácií ministerstvo nedostalo.



"Exekútori mali predovšetkým požiadavky na financie, chceli zvýšiť paušál. Povedali sme im, že musia klopať na ministerstvo financií, nie sú to výdavky ministerstva spravodlivosti. (...) Ministerstvo financií nám prikleplo, že môžeme dať 35 eur za jeden exekučný spis. V tomto nemáme priestor na rokovanie," reagoval pre TASR Gál. Výška navrhovanej paušálnej odmeny podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) nezohľadňuje skutočné náklady, ktoré exekútori vynaložili na úkony v exekučnom konaní, a sú násobne vyššie ako navrhovaný paušál.



Otázku financií už rezort spravodlivosti podľa ministra v tomto prípade nedorieši. Exekútori podľa neho neprišli s takým návrhom individuálneho zastavenia exekúcií, ktorý by garantoval, že staré exekúcie nezostanú na súdoch.



Komora totiž podľa Gála požadovala, aby zastavovanie exekúcií nebolo plošné. "Aby si exekútori mohli vyberať, u koho zastavia exekúciu a u koho nie. S tým nemôžeme súhlasiť. Časť exekútorov túto možnosť už mala, vôbec sa to nevyužívalo," uviedol minister.



Podľa Gála je potrebné v dohľadnom čase doriešiť "milióny spisov", ktoré zahlcujú a spomaľujú celý súdny systém. "Sťažuje to výkon spravodlivosti, na ktorý sú súdy zriadené, nie na to, aby sme spravovali súkromné pohľadávky," doplnil.



Nová legislatíva má ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa má podľa návrhu zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Návrh zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. SKE nevylúčila, že by sa pre návrh mohla obrátiť na Ústavný súd SR.