G. Gál: Návrh zákona o zaistení majetku je hotový v novej verzii

Bratislava 21. februára (TASR) - Návrh zákona o zaistení majetku je hotový v novej verzii, ide o proces, ako so zaisteným majetkom narábať. Uviedol to v stredu (20. 2.) po rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).



Podľa ministra nejde o nový inštitút, ale len o proces týkajúci sa zhabania, zoštátnenia či rýchleho zaistenia. "Aby sme mohli speňažiť majetok, ktorý podlieha rýchlej skaze. Aby bol konkrétny orgán, ktorý bude spravovať tento majetok. Sú to procesné veci, ktoré potrebujeme na to, aby zaistenie majetku mohlo efektívne fungovať," priblížil Gál s tým, že aktuálne sa nevie, ako s majetkom narábať a kto ho má zaistiť. Minister však nespresnil, kedy návrh zákona opätovne predloží.



Šéf rezortu návrh zákona upravujúci zaisťovanie majetku vplyvných osôb v septembri 2018 z parlamentu stiahol. Minister pripomína, že v súčasnosti môže majetok zaistiť napríklad daňový úrad.