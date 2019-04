G. Gál nechce stiahnuť návrh zákona o zastavení starých exekúcií

Zastavenie starých exekúcií podľa neho neznamená škrtanie dlhov, naopak, vláda chce odbremeniť súdy, ktoré podľa Gála nie sú určené na to, aby spravovali cudzie pohľadávky, ale aby súdili.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) považuje vládny návrh zákona o zastavení starých exekúcií za spravodlivý. "Očakávajú ho nielen občania, ale aj samotní exekútori, pričom od mnohých mám ohlasy, aby sa etapa nevymožiteľných exekúcií už skončila," uviedol pre TASR Gál. Zastavenie starých exekúcií podľa neho neznamená škrtanie dlhov, naopak, vláda chce odbremeniť súdy, ktoré podľa Gála nie sú určené na to, aby spravovali cudzie pohľadávky, ale aby súdili. "Očakávam, že výkon spravodlivosti bude rýchlejší, čo pocítia aj občania, ktorí sa skôr dostanú k prerokovaniu ich vecí. Návrh preto nestiahnem," hovorí minister.



Hoci zastavenie starých exekúcií prinesie so sebou určité finančné náklady, podľa Gála sa odbremenením súdov nebude zo štátneho rozpočtu utrácať na neefektívne spravovanie exekúcií. "Pôvodné prehnané nároky výšky náhrad pre exekútorov museli byť ustanovené na jednotnú prijateľnú sumu, ktorou ministerstvo financií chcelo ustrážiť štátnu pokladnicu," doplnil. Mnohí dlžníci podľa neho vďaka opatreniu sa budú môcť zapojiť do legálneho pracovného procesu a prispievať tak do systému. "V prípade, že dôjde k opätovnej exekúcii, s príjmom už budú môcť svoje dlhy splácať. Ostatní dlžníci, ktorí túto možnosť mať nebudú, majú stále možnosť oddlžiť sa prostredníctvom osobného bankrotu. Stačí, aby navštívili centrum právnej pomoci, ktoré im s tým pomôže," priblížil Gál.



Slovenská komora exekútorov (SKE) požiadala ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby návrh zákona stiahol z Národnej rady SR. Komora upozorňuje, že navrhovaná legislatíva je neprijateľná, ministerstvo podľa nej návrh predložilo bez vedomia SKE. Exekútori sa tiež obávajú, že návrh môže byť protiústavný. Nová legislatíva podľa exekútorov nepomáha dlžníkom, ktorí sa poctivo snažia splácať svoje záväzky, a preferuje pomoc tým, ktorí ich z rôznych príčin nesplácajú.



ASINS: Plošné zastavenie exekúcií diskriminuje slušných ľudí a chráni špekulantov

Navrhované plošné zastavenie exekúcií poskytuje ochranu špekulantom, ktorí sa vyhýbali plateniu a diskriminuje slušných ľudí. Tvrdí to Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) v stanovisku, ktoré v utorok zaslala médiám. Podľa vládou schváleného návrhu zákona by sa staré exekúcie mali zastaviť, ak uplynulo päť rokov od ich začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.



Členovia asociácie však údajne evidujú stovky prípadov, keď dlžníci uhradia svoj dlh aj po piatich rokoch. "Neexistuje rozumný dôvod, aby boli takíto dlžníci paušálne zvýhodňovaní," uviedla ASINS. Na Slovensku podľa nej existuje veľká skupina dlžníkov, ktorí by sa dali nazvať "profesionálnymi neplatičmi" a exekúciám sa vyhýbajú. "Najmä voči týmto neplatičom chce štát exekúcie zastaviť," dodali inkasné spoločnosti.



Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady. Návrhom zákona chce ministerstvo spravodlivosti poskytnúť aj pomoc občanom, "voči ktorým sú dlhodobo vedené staré exekučné konania, v dôsledku ktorých sa ocitli v dlhovej pasci".



ASINS sa obáva, že výsledkom zastavenia exekúcií bude zaplatenie trov exekútorom z daní občanov v predpokladanej výške okolo 40 miliónov eur a schodok štátneho rozpočtu vyplývajúci z odpísaných pohľadávok. Tiež by tento postup podľa ASINS mohol podporiť špekulantov v presvedčení, že dlhy sa nemusia platiť, pretože ich štát po čase vyrieši.



"Všetci členovia ASINS sú proti nekontrolovateľnému a nekonečnému navyšovaniu úrokov, pokút a poplatkov pri vymáhaní dlžôb. Koniec – koncov už dnes platné zákony toto reálne a dostatočne riešia," povedal viceprezident asociácie Pavol Jakubov. "Chápeme, že určitá, menšia časť ľudí je odkázaná na úplné oddlženie po tom, ako vierohodne preukáže, že naozaj nemá príjmy ani majetok. Tu nám môže slúžiť ako ideálny príklad Česká republika, kde je dlžník v oddlžení sedem rokov a počas nich musí platiť minimálnu splátku 2178 Kč (84,8 eura), alebo uhradí aspoň 60 % svojich dlhov a je oddlžený za tri roky," dodal Jakubov.