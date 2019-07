G. Gál oceňuje prezidentkin podpis zastavenia starých exekúcií

Gál tvrdí, že podpísaný zákon o ukončení niektorých exekučných konaní zrýchli súdne spory, vzhľadom na odbremenenie sudcov, ktorí sa nebudú musieť zaoberať spravovaním nevymožiteľných pohľadávok.

Bratislava 10. júla (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je veľmi rád, že prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zastavenie exekúcií, "ktoré dlhé roky enormne zaťažovali súdny systém". Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.



Gál tvrdí, že podpísaný zákon o ukončení niektorých exekučných konaní zrýchli súdne spory, vzhľadom na odbremenenie sudcov, ktorí sa nebudú musieť zaoberať "spravovaním nevymožiteľných pohľadávok". "Zároveň pomôžeme občanom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci, spravodlivým spôsobom tak, aby aj veritelia mali zabezpečenú možnosť vymáhať svoju pohľadávky," dodal.



Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Vyplýva to zo zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa podľa zákona zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.



Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel, účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.



Oprávnený môže podľa návrhu zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.