Gál: Pre zadlžených ľudí je lepší osobný bankrot ako exekučná amnestia

Ministerstvo navrhuje, aby sa zo zákona zastavili exekúcie staršie ako päť rokov.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Zastavenie exekúcií je lepší spôsob riešenia ako exekučná amnestia. Tvrdí to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Návrh zastavenia exekúcií starších ako päť rokov smeruje do legislatívneho procesu.



"Ľuďom, ktorí potrebujú amnestovať, by pomohol osobný bankrot, nie amnestia," vysvetlil Gál. Avizuje, že zastavenie starých exekúcií vstupuje do legislatívneho procesu, následne bude predložené koaličným partnerom. "Baviť sa s partnermi bude mať význam vtedy, keď to prejde týmito filtrami, ako je predbežné alebo medzirezortné pripomienkové konanie, lebo tam sa uvidí, akú máme konkrétnu formu toho zákona, ako by mohla konkrétna novela vyzerať," vysvetlil šéf rezortu.



Gál tvrdí, že jeho návrh je podobný tomu, ktorý predstavila jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská, avšak odpustenie dlhov neobsahuje. "Je tam systémová zhoda, že exekúcie staršie ako päť rokov sa zo zákona zastavia. Nenasleduje druhý krok, že odpustíme aj dlhy, lebo tie by sme mohli odpustiť len ak sa týkajú štátnej a verejnej sféry. Súkromné dlhy by aj tak ostali. A časť verejných dlhov je aj tak už v súkromných rukách," uviedol Gál s tým, že pre zadlžených ľudí je viac prospešný osobný bankrot ako exekučná amnestia.



Návrh podľa ministra finančne nezaťaží rezort spravodlivosti, ale ostatné orgány štátnej a verejnej správy, čiže zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu. "Ale oni vedia, že tento balvan tlačia pred sebou, že exekúcie, ktoré sú staršie ako päť rokov nevymôžu. Im len narastajú náklady, lebo exekútor stále niečo robí. Pre spoločnosť už bude lepšie, keď sa veci nebudú nabaľovať," doplnil Gál.



Ministerstvo navrhuje, aby sa zo zákona zastavili exekúcie staršie ako päť rokov. Exekučnú amnestiu začala pripravovať ešte bývalá ministerka Žitňanská (vtedy Most-Híd). Podľa nových pravidiel sa exekúcia fyzickej osoby, kde sa nič nevymáha, má v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Podobnú situáciu chcela ministerka aspoň čiastočne docieliť mimoriadnym opatrením aj v prípade starých exekúcií. To by odľahčilo súdy a zastavilo rast nákladov štátu spojených s ťažko dobytnými pohľadávkami.



Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.