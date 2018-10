G. Gál preskúma vyjadrenia sudcu M. Radačovského

A. Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový rozsudok nie je právoplatný.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) preskúma vyjadrenia sudcu Miroslava Radačovského, ktorý rozhodoval v súdnom spore prezidenta Andreja Kisku. Posúdi, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.



"Dnešné vystupovanie sudcu Radačovského voči najvyššiemu ústavnému činiteľovi považujeme za nepatričné," uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová. Radačovský mal po piatkovom pojednávaní v prezidentovom spore podľa denníka Pravda hovoriť, že na jeho mieste by sa ako prezident vzdal funkcie a odišiel by zo štátu.



Slovenská advokátska komora (SAK) avizovala, že vzhľadom k sudcovskej činnosti bolo Radačovského vyjadrenie nevecné a osobné. "Advokáti pri výkone svojho povolania majú povinnosť sa vyjadrovať vecne a neosobne voči iným osobám a v prípade porušenia tejto povinnosti sú disciplinárne stíhaní orgánmi SAK. Podobný záväzok, neznižovať vážnosť, dôstojnosť a dôveryhodnosť justície v očiach občanov, určite pociťujú všetky súčasti justície na každej strane stola," ozrejmila.



Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový rozsudok nie je právoplatný. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. "Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať, vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca," reagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan.