G. Gál: Pri zabití Henryho zlyhal ľudský faktor, nie systém

Bratislava 9. júna (TASR) - Prípad zabitia Filipínca Henryho Acordu je príkladom zlyhania ľudského faktora a neznamená, že zlyhal systém. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) na margo rozhodnutia prokurátora, ktorý útočníka prepustil na slobodu.



"Táto udalosť zhoršila atmosféru v spoločnosti. Na druhej strane, ak zlyhá ľudský faktor, neznamená to, že zlyhal systém. Slovenský právny poriadok nie je najhorší. Je tu množstvo prokurátorov, pričom niektorí sú odborne slabší, iní silnejší. Nepotrebujeme legislatívnu zmenu, ale dohliadnuť na to, aby boli odborne zdatní prokurátori aj na prvom stupni," myslí si Gál. Zdôraznil tiež, že práve preto existuje dvojstupňové rozhodovanie, aby systém zafungoval, ak nastane nejaká chyba. "Podľa mňa je zákon dobrý," povedal.



Opozičný poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO) vidí z tohto prípadu dve ponaučenia. "Prvé je, že stále existujú v systéme ľudia, ktorí kým sa nevyvolá verejný tlak, vykonávajú svoju prácu lajdácky. Druhé ponaučenie je pre všetkých týchto ľudí, ktorí si myslia, že sa veci dajú ututlať, že v čase sociálnych sietí sa už ututlať nedá nič. Keby nebola mediálna búrka, nenasledoval by žiaden druhý stupeň a väzobné stíhanie útočníka," myslí si.



Grendel tvrdí, že momentálne je loptička na strane Generálnej prokuratúry. "Generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že práca prokurátora bola odfláknutá. Bolo by asi dobré aj pre upokojenie odbornej verejnosti, aby sa vysvetlilo, v čom tá lajdáckosť spočívala," konštatoval.



Politici sa nevyhli ani pripravovaným zmenám voľby kandidátov na ústavných sudcov. Gál upozornil, že zvýšenie kvóra na 76 hlasov navrhla ešte jeho predchodkyňa vo funkcii Lucia Žitňanská (Most-Híd). "Koalícia sa na tom dohodla a budeme musieť pre túto verziu hľadať podporu aj v opozícii. Keď opozícia povie, že nechce podporiť nič, bude aj jej zodpovednosťou, že všetko ostane po starom. Pritom dnešný stav je nevyhovujúci a treba ho zlepšiť," apeloval.



Minister sa domnieva, že ak by sa kvórum na zvolenie kandidáta zvýšilo až na 90 hlasov tak, ako žiada opozícia, Ústavný súd (ÚS) SR by bol minimálne do roku 2020, teda do parlamentných volieb, nefunkčný. "Nemôžme pripustiť, že sa ďalšie roky budeme handrkovať, koho zvolíme. Pri terajšej rozdrobenosti politickej reprezentácie je to nemožné. Ani tá navrhovaná nadpolovičná väčšina sa nehľadá ľahko," zdôraznil.



Grendel však nesúhlasí. Upozornil, že v súčasnosti si vládna koalícia zvolí svojich kandidátov a pri kvóre 76 to nebude inak. "Vládny návrh je nevyužitá príležitosť. ÚS je kľúčová inštitúcia a zodpovedným politikom by malo záležať na tom, aby sa tam dostali právnické špičky. Súčasný stav, kedy teoreticky stačí 39 poslancov na zvolenie kandidáta, znamená, že o budúcom kandidátovi rozhodne vládna moc. Ak má byť potrebných 76 hlasov, opäť rozhodne vládna moc a sme v tom istom móde. Je však dobrodružné nechať tejto koalícii navoliť 18 kandidátov na ústavných sudcov," odkázal.



Opozičný poslanec sa domnieva, že ak by sa kvórum stanovilo na 90 hlasov, koalícii by sa podarilo získať zvyšné potrebné hlasy od opozície. "Táto 90-ka je pre nás kľúčová vec. Druhá je, že ak sa má zmeniť veková hranica kandidátov, tak tá horná. Problémom je totiž skôr narodená generácia," dodal.