G. Gál: Téma násilia na senioroch je čoraz aktuálnejšia

Trnava 31. januára (TASR) – Téme Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti sa venovala štvrtková konferencia, ktorú pripravila Trnavská univerzita v spolupráci s Fórom pre pomoc starším a Trnavským samosprávnym krajom (TTSK). Poukázala na nelichotivý trend zvyšovania počtu prípadov psychického a fyzického násilia na senioroch na Slovensku a na možnosti, ako mu zabrániť a predchádzať. Záštitu nad podujatím prebral minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).



Na otvorení konferencie Gál konštatoval, že vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku bude potreba venovať sa problematike seniorov intenzívnejšia. Posledných 30 rokov od novembra '89 podľa neho neprinieslo v danej oblasti zásadnejšie zmeny. "Problematika ochrany seniorov je v rezorte spravodlivosti jednou z prioritných tém. Aktuálne sa pripravuje dokument Vecný základ reformy opatrovníckeho práva, ktorý má zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím, ochranu seniorov pred rizikami majetkových podvodov i pred násilím v domácnosti," informoval Gál. Ide o tému, ktorá doteraz nebola v stredobode pozornosti politikov, legislatívy ani odborníkov.



Predseda TTSK Jozef Viskupič upozornil na to, že podľa prognóz bude Slovensko v nasledujúcich desaťročiach jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín Európy. "A TTSK je aktuálne najstarším krajom v rámci Slovenska, pričom okres Piešťany, ktorý nazývame slovenským Miami, je najstarším v SR vôbec," konštatoval Viskupič s tým, že pred samosprávou stojí v súvislosti s danou témou výzva.



Pred dvoma rokmi bolo podľa štatistík na Slovensku spáchaných na senioroch 1862 trestných činov. Z ankety, ktorú pred časom v komunite seniorov realizovalo Fórum pre pomoc starším, vyplynulo, že takmer 81 percent z nich vedelo o prípadoch zneužívania, týrania a zlého zaobchádzania. Ľubica Gálisová, prezidentka fóra, upozornila na to, že počet prípadov neustále nielen narastá, ale že seniori sa nevedia dovolať pomoci, nevedia, na koho sa obrátiť. Na druhej strane sa stretávajú s tým, že okolie, samosprávy, lekári, ba i polícia prípady násilia na senioroch bagatelizujú.



"Aj preto, že nemajú dostatok informácií o tom, čo to vlastne násilie na starších ľuďoch je," uviedla pre TASR Gálisová. Deje sa hlavne v domácnostiach, ale rovnako aj v sociálnych zariadeniach a zdravotníctve. "Od drastických prípadov, keď ich zatvárajú do pivnice, nedávajú im jesť, cez nátlak s cieľom získať ich majetok, ich byt až po neposkytnutie adekvátnej starostlivosti v sociálnom či zdravotníckom zariadení," doplnila. "Poďme preto o tom hovoriť, aby sme vedeli, čo to vlastne násilie je, hľadať formy, ako seniorom naozaj pomôcť, spojiť rôzne inštitúcie, ktoré to majú riešiť," vyzvala.



Do programu konferencie boli zaradené aj vystúpenia Róberta Dobrovodského zo sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR o právnych aspektoch fyzického, psychického a ekonomického násilia na senioroch, platnej legislatíve a možných legislatívnych návrhoch, poslankyne NR SR Sone Gáborčákovej s názvom Opatrovateľské služby a starostlivosť o starších v domácom prostredí, Ľubice Rehánkovej o domácom násilí z pohľadu polície i komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej o skúsenostiach pri riešení prípadov obetí násilia na zdravotne postihnutých.