Gál: Verejná i tajná voľba kandidátov na sudcov ÚS majú plusy i mínusy

Podstatné je podľa slov ministra spravodlivosti SR obdobie pred voľbou vrátane verejného vypočutia kandidátov.

Bratislava 21. januára (TASR) - Verejná aj tajná voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR majú svoje plusy aj mínusy. To, ako sa budú ústavní sudcovia v parlamente voliť, je na poslancoch Národnej rady SR. Zdôrazňuje to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) na sociálnej sieti.



"Z pozície ministra spravodlivosti, a teda predstaviteľa výkonnej moci, nemám kompetencie rozhodovať o spôsobe voľby, je to výlučne v rukách poslancov parlamentu," uviedol. Ústava SR podľa jeho slov necháva možnosť voliť tajne i verejne. "V každom prípade v tejto mimoriadne dôležitej voľbe sudcov ide o veľa," doplnil Gál.



Podstatné je podľa jeho slov obdobie pred voľbou vrátane verejného vypočutia kandidátov. "Tento týždeň bude kľúčový. Sledujte online vypočúvania, vďaka nášmu návrhu máte túto možnosť," podotkol minister.



Kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR čaká tento týždeň vypočúvanie v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. O miesto na ÚS má záujem celkovo 40 uchádzačov. Verejné híringy sa začnú v stredu 23. januára. Výbor si na ne vyhradil tri dni.



Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov Ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.