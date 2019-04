G. Gál: Výber kandidátov na sudcov ÚS nie je ľahkým procesom

Gál si podľa vlastných slov nedovolí povedať, či sa znižuje kvalita uchádzačov o post ústavného sudcu. Klesá skôr podľa neho ich počet.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Výber kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR nie je podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) ľahkým procesom a závisí aj od dohody pri hlasovaní. Gál zároveň uviedol, že Národná rada SR potrebuje mať dostatočný počet kvalitných kandidátov.



"Keď sme sa bavili o tom, aby boli sudcovia ústavného súdu zvolení 90 hlasmi, povedal som, že bude ťažké nájsť 76 hlasov a moje slová sa bohužiaľ potvrdili," povedal minister v pondelok počas rokovania tripartity s tým, že nikdy nešlo o ľahký proces.



Gál si podľa vlastných slov nedovolí povedať, či sa znižuje kvalita uchádzačov o post ústavného sudcu. Klesá skôr podľa neho ich počet.



Prezident SR podľa Gála už v minulosti pomenil "ústavnú zvyklosť", podľa ktorej má čakať na plný počet kandidátov, ak chce vymenovať nových ústavných sudcov. Minister spravodlivosti si zároveň myslí, že je potrebné mať aspoň siedmich sudcov na ústavnom súde. "Ústava síce hovorí o tom, že prezident by mal dostať od Národnej rady dvojnásobný počet kandidátov, na druhej strane tá istá ústava hovorí pánovi prezidentovi, že musí zabezpečiť chod ústavných a štátnych orgánov. Toto potrebujeme mať, aspoň minimálne sedem sudcov na ústavnom súde, aby mohlo byť plenárne zasadnutie, takže týmto smerom by som sa uberal," priblížil.



Predseda Sme Rodina Boris Kollár súhlasí, že prezident by nemal čakať na navolenie plného počtu kandidátov. "Potrebujeme, aby mohlo zasadnúť plénum. Tú zodpovednosť musí prebrať a vymenovať ústavných sudcov," zdôraznil. V ďalšej voľbe kandidátov v parlamente sa podľa neho podarí navoliť "zase nejakú várku," nemyslí si však, že plný počet. V prípade pozvania zo strany opozície alebo koalície pripúšťa možnosť rokovania o menách.



V pondelok popoludní uplynie lehota na podávanie návrhov na kandidátov na post ústavného sudcu. Voľba kandidátov sa má uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Parlament už volil kandidátov dvakrát, stále však nevybral dostatok uchádzačov, čiže 18 kandidátov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov, z ktorých má prezident vymenovať nových sudcov ústavného súdu. Momentálne sú na Ústavnom súde SR štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.