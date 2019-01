G. Gál: Žiadne ďalšie informácie o únose Ľ. Kosíka nemám

Kosík dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna bývalého prezidenta Michala Kováča aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS.

Bratislava 30. januára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR stále nemá oficiálne informácie o únose bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľuboša Kosíka z jeho domu v malijskej metropole Bamako. Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po stredajšom rokovaní vlády.



"Mám informácie, ako máte aj vy, my s Mali nemáme priamo styky. Požiadal som môjho rezortného kolegu, aby vydali pána Kosíka na Slovensko, to sa udialo koncom decembra. Žiadne ďalšie oficiálne informácie o tom únose nemám," uviedol minister.



Kosíka mali uniesť 15. januára. "Ľuboš Kosík, môj klient so slovenským občianstvom, bývalý dôstojník v jeho vlasti, bol unesený ozbrojenými mužmi z jeho domu v Bamaku," uviedol Kosíkov právnik Youssouf Keita s tým, že v tejto veci podal trestné oznámenie.



Kosík dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna bývalého prezidenta Michala Kováča aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS. Kosík bol právoplatne pôvodne odsúdený na 14 rokov odňatia slobody a na peňažný trest vo výške 100.000 eur. Keďže ho nezaplatil, tak ho Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku 12. novembra 2018 odsúdil na ďalšie štyri roky. Verdikt nie je ešte právoplatný a bude o ňom rozhodovať napokon Najvyšší súd SR, keďže sa odvolal Kosíkov obhajca.