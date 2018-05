G. Matečná bude čeliť odvolávaniu, opozícia vyzbierala 44 podpisov

Predstavitelia opozície Matečnej vyčítajú, že v tejto funkcii, ale aj v tej predošlej ako šéfka Slovenského pozemkového fondu, mnohonásobne zlyhala.

Bratislava 17. mája (TASR) - Opozičným stranám SaS, OĽaNO a Sme rodina sa podarilo vyzbierať podpisy potrebné na iniciovanie mimoriadnej schôdze pléna. Jej programom má byť návrh na vyslovenie nedôvery ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nom. SNS). Podpisy odovzdajú do podateľne ešte vo štvrtok krátko pred záverečnou. Šéf NR SR Andrej Danko (SNS) potom musí zvolať plénum do siedmich kalendárnych dní.



Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) pre TASR uviedla, že majú vyzbieraných 44 podpisov. Zákonné minimum je 30.



Predstavitelia opozície Matečnej vyčítajú, že v tejto funkcii, ale aj v tej predošlej ako šéfka Slovenského pozemkového fondu, mnohonásobne zlyhala. "Táto pani nemá čo byť ministerkou," zdôraznil predseda SaS Richard Sulík. Pripomenul okrem iného aj problémy s kradnutím pôdy farmárom, na ktorej dlhé roky hospodárili, tiež krádeže úrody poľnohospodárom a fyzické útoky na nich.



Podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára ak sa premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) tvári, že toto je nová vláda a chce to robiť inak, mal by si uvedomiť, koho má ako ministerku pôdohospodárstva. "Keď chce dokázať, že je slušný človek, že chce mať slušnú vládu, tak by mal konať ako prvý a vôbec by sme tu teraz nemuseli stáť," uviedol Kollár. Premiér totiž môže podľa jeho slov ministerku odvolať. "Ja si myslím, že to mal už dávno urobiť," dodal.



Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič vymenoval problémy v agrorezorte pri prevodoch a predajoch pozemkov. "Keď poľnohospodárom na poli narastie burina, zoberú postrek. My opoziční politici na túto burinu, ktorá nám narástla na poste ministerky pôdohospodárstva, môžeme použiť iba ten nástroj, ktorý máme - upozorňovať a dať návrh na odvolanie," opísal Matovič.



Na odvolanie Matečnej z postu ministerky pôdohospodárstva opozícia nemá dostatok hlasov, podporiť by ju museli aj koaliční poslanci. "Ja osobne sa spolieham na ľudí ako Marek Maďarič, možno Ján Podmanický (obaja Smer-SD), možno Lucia Žitňanská (Most-Híd) a verím, že sa k tomu pridá aj viacero ľudí," opísal Matovič.



Matečná, ktorú kritizoval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, obvinenia odmieta. Zároveň však oznámila, že zmluvy vo výzve na eurofondové podpory investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností budú znovu prehodnotené. Šesť brífingov opozičných strán, ktoré minulý týždeň podľa jej slov škandalizovali jej osobu, a to počas jej neprítomnosti na Slovensku, považuje za politikárčenie. To podľa nej poškodzuje agrorezort, preto politikárčenie rázne odmieta.



"Rázne by som chcela oddeliť dve veci, a to je politikárčenie a odborná diskusia. Je určite potrebné nájsť konsenzus, pretože sme aj politici. Politik by mal vedieť, že ak chce útočiť, musí mať relevantné argumenty na to, aby na toho druhého mohol zaútočiť a (mohol) nielen vytiahnuť papier a škandalizovať, znevažovať ľudí, nielen mňa osobne. Uráža ma to, pretože táto škandalizácia sa dotýka všetkých ľudí, ktorí pracujú v rezorte pôdohospodárstva, či už na ministerstve pôdohospodárstva alebo na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) či vo všetkých ostatných inštitúciách," povedala.



Ministerka sa už stretla aj s Čižnárom. "Stretnutie bolo veľmi efektívne, v priateľskej atmosfére, kde sme si aj načrtli nasledujúce kroky. Dala som prísľub, ak Generálna prokuratúra nemá dokumenty k existujúcim prípadom, tak PPA, ktorá bola už aj doteraz súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní, doloží príslušné dokumenty promptne, na výzvu do niekoľkých dní," vysvetlila.