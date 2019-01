G. Matečná: Výkon kontrol v slovenských bitúnkoch je na vysokej úrovni

Nie je možné, že pri porážaní v Poľskej republike nemajú prítomnosť veterinárneho lekára a autority, na rozdiel od Slovenska, kde máme pri porážkach 24 hodín veterinárneho lekára, povedala Matečná.

Ivachnová/Bratislava 31. januára (TASR) – Výkon kontrol v slovenských bitúnkoch a u producentov je na vysokej úrovni, preto u nás nemôže nastať podobná situácia ako v Poľsku. Na štvrtkovom brífingu v Ivachnovej to povedala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS). Zároveň apelovala na spotrebiteľov, aby jedli slovenské mäso a potraviny, pretože pri nich dokážu zabezpečiť kontrolu "od poľa a maštale až na stôl".



„Nie je možné, že pri porážaní v Poľskej republike nemajú prítomnosť veterinárneho lekára a autority, na rozdiel od Slovenska, kde máme pri porážkach 24 hodín veterinárneho lekára. Ten jednak kontroluje zvieratá, ktoré sú dovezené na porážanie a kontroluje aj mäso,“ povedala s tým, že sa tak zabezpečuje ochrana zvierat počas usmrcovania, ako aj kvalitné a zdraviu neškodné mäso pre spotrebiteľov.



Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Lapšanský uviedol, že na Slovensku sa produkuje 27.000 ton kvalitného hovädzieho mäsa. Ďalších 12.000 ton sa dováža z krajín ako Nemecko, Česko, Poľsko, Holandsko a Írsko. „Upozorňujeme na to, že spotrebiteľ by si mal všímať, aké potraviny konzumuje, lebo toto je opakujúci sa problém a niekde v Poľsku je vážna chyba,“ priblížil.



Rizikom sú podľa Lapšanského najmä pohraničné oblasti s Poľskom a rôzne neschválené prevádzky, ako aj predaj z dodávok a na trhoch. „Od chorého zvieraťa neočakávajte zdravé mäso. Aktuálne nevieme, o aké ochorenia u predmetných zvierat išlo, a preto nemôžeme vylúčiť ohrozenie zdravia konzumenta takéhoto mäsa. Vyzývam všetkých konzumentov hovädzieho mäsa, aby sa zaujímali o jeho pôvod, nielen pri kúpe v obchode, ale na všetkých miestach, tiež v reštauráciách a aby radšej siahli po overenom, zdravom a bezpečnom slovenskom hovädzom mäse,“ uviedol.



Konzumenta pokazeného mäsa môžu ohroziť choroby ako salmonelóza, pasterelóza, chlamydióza, paratuberkulóza, parazitárne ochorenia, ale tiež obsah rezíduí v mäse po použití antibiotík a hormónov.



Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš na brífingu v Ivachnovej vo štvrtok informoval, že takmer 300 kilogramov mäsa z rizikového hovädzieho dobytka z Poľska bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku.



Slovenský agrorezort hneď po zverejnení škandalóznych informácií o poľskej hovädzine spustil cielené kontroly spracovateľských prevádzok a vyslal na cesty potravinových a veterinárnych inšpektorov. Tí kontrolujú vozidlá prepravujúce mäso. Stanovištia veterinárnych inšpektorov na severe Slovenska vo štvrtok v noci kontrolovala aj šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).