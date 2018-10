P. Gajdoš: Slovensko dokazuje, že je pre NATO dôveryhodným partnerom

Minister obrany SR tiež upozornil na dôležitosť spolupráce medzi NATO a EÚ, kde sa podľa jeho slov vo štvrtok obe strany zhodli na potrebe kolektívnej obrany.

Brusel 4. októbra (TASR) - Ministri obrany Severoatlantickej aliancie na svojom dvojdňovom zasadnutí v Bruseli zhodnotili plnenie cieľov stanovených na júlovom summite NATO a potvrdili, že Aliancia ide správnym smerom. Uviedol to šéf slovenského rezortu obrany Peter Gajdoš po skončení bruselského podujatia.



Gajdoš v rozhovore pre TASR upozornil, že SR aj na tomto stretnutí potvrdila, že je dôveryhodným a serióznym partnerom Aliancie. A to z hľadiska plnenia záväzkov v rozpočtovej oblasti, kde platí cieľ, že v roku 2024 vyčlení dve percentá z rozpočtu na obranu, ako aj z hľadiska budovania spôsobilostí či našej účasti na jednotlivých misiách a na medzinárodnom krízovom manažmente.



Podľa jeho slov je jednou z dôležitých úloh NATO takzvaný cieľ "3C", čo znamená deľba nákladov, budovanie spôsobilostí a spolupráca na misiách (cash, capabilities, cooperation). Minister v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko chce mať vlastné spôsobilosti, ktoré môže ponúknuť spojencom, a dodal, že v prvom rade budujeme svoju vlastnú obranu, čo sa ale neprieči plneniu úloh, ktoré vyplývajú z našich záväzkov voči NATO. Spomenul napríklad budovanie mechanizovanej brigády a ďalšie projekty ministerstva obrany, ktoré už prešli schvaľovacím procesom vo vláde.



Gajdoš upozornil na dôležitosť spolupráce medzi NATO a EÚ, kde sa podľa jeho slov vo štvrtok obe strany zhodli na potrebe kolektívnej obrany. Upozornil, že článok 5 Washingtonskej zmluvy si neprotirečí s článkom 42.7 Zmluvy o EÚ, lebo v jednom aj v druhom prípade ide o kolektívnu obranu a "to, čo je dobré pre NATO, je dobré aj pre EÚ a naopak".



V tejto súvislosti je podľa neho dôležitý plán európskej stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), v rámci ktorého SR zohráva vedúcu úlohu v projekte EuroArtillery, ktorý sa zaoberá delostreleckými systémami a koordináciou palebných systémov.



Nemenej dôležité boli podľa neho diskusie o budovaní spôsobilostí NATO a vlastnej národnej obrany pred kybernetickými a hybridnými hrozbami. "Toto je realita, aj preto sme na summite NATO rozhodli, že kybernetický priestor sa stal piatou dimenziou. Svedčia o tom aj kybernetické útoky, či už v Holandsku alebo v Británii," upozornil Gajdoš.



SR podporuje úsilie Gruzínska vstúpiť do NATO

Gruzínsko si členstvo v Severoatlantickej aliancii zaslúži a Slovensko ho v tomto úsilí podporuje. Uviedol to šéf slovenského rezortu obrany Peter Gajdoš po skončení dvojdňových rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli.



V stredu, v prvý deň ministerských rokovaní zasadala Rada NATO-Gruzínsko, v rámci ktorej podľa Gajdoša všetci členovia Aliancie vrátane Slovenska jednoznačne podporili úsilie tejto krajiny vstúpiť do NATO.



"My máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu z hľadiska podpory budovania ich odbornej spôsobilosti," uviedol Gajdoš v rozhovore pre TASR. Spresnil, že v Tbilisi máme jedného vojenského funkcionára, Slovensko má záujem zúčastniť sa na spoločnom cvičení Gruzínsko-NATO, ktoré sa na území tejto krajiny uskutoční v marci budúceho roku, a slovenská strana na Akadémii ozbrojených síl SR ponúka dôstojnícke kurzy pre záujemcov z gruzínskej armády.



"Aj v rámci nášho predsedníctva v OBSE v roku 2019 budeme podporovať úsilie Gruzínska vstúpiť do NATO," upozornil Gajdoš.



Generálny tajomník Jens Stoltenberg v stredu pred gruzínskym ministrom obrany Iraklijom Alasanijom uviedol, že "dvere NATO ostávajú otvorené" a že "príde deň, keď sa Gruzínsko začlení do NATO". Povedal to desať rokov od summitu NATO v Bukurešti, na ktorom Tbilisi dostalo prísľub, že sa stane členom Aliancie.



Minister Gajdoš pripomenul, že prístupový proces nie je jednoduchý, Gruzínci musia splniť určité požiadavky, ale podpora zo strany spojencov je jasná. Bolo to podľa neho vidieť vo všetkých vyjadreniach ministrov obrany a veľvyslancov členských krajín.



"To úsilie Gruzínska treba podporiť, pretože sú silným partnerom v rámci medzinárodného krízového manažmentu. V operáciách Aliancie majú vyše 900 príslušníkov svojich ozbrojených síl," opísal situáciu Gajdoš. Dodal, že ak to v súčasnosti platí najmä v prípade Afganistanu, on si pamätá aj na ich prvé aktivity v Iraku počas krízy s Kuvajtom, kde ich prápor seriózne a zodpovedne plnil svoje úlohy. "Účasťou na takýchto operáciách získavajú kredit a určitú povesť seriózneho partnera. A to oni sú," skonštatoval v závere.



Spravodajca TASR Jaromír Novak