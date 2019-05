Gál: V spoločnosti sa opäť nebezpečne šíria extrémistické myšlienky

Ministerstvo školstva uviedlo, že milióny vojenských i civilných obetí druhej svetovej vojny predstavujú dodnes veľké memento a ich pamiatka by nemala byť nikdy zabudnutá.

Bratislava 8. mája (TASR) - Napriek nedávnej minulosti sa v spoločnosti opäť nebezpečne a tendenčne rozširujú extrémistické myšlienky. Pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na to upozornil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Verí, že nie je neskoro zastaviť takéto myšlienky.



"S fašizmom v súčasnosti musíme bojovať nahlas i verejne a snažiť sa vyhrávať nad ním každý deň. Oceňujem každého odvážneho, kto bojuje tento boj," povedal minister. V stredu by sa mali podľa neho ľudia tešiť, že sa pred 74 rokmi zbavili fašistického a militaristického režimu, pocitov nadradenosti jednej rasy, národa, a pripomínať si vzácne víťazstvo "nešťastne vykúpené miliónmi nevinných životov".



"Druhá svetová vojna je doteraz najničivejším ozbrojeným konfliktom v ľudských dejinách, ktorý pripravil o život viac ako 60 miliónov ľudí - detí, žien, rodín, civilistov či vojakov. Po skončení sa vojny si svet myslel, že sa nadobro zbavil obludnej idey a nič podobné nám už nikdy nebude hroziť," skonštatoval Gál.



Ministerstvo školstva uviedlo, že milióny vojenských i civilných obetí druhej svetovej vojny predstavujú dodnes veľké memento a ich pamiatka by nemala byť nikdy zabudnutá. "Platí to aj v súčasnosti, keď medzi mladými ľuďmi možno pozorovať príklon k extrémistickým hnutiam, ktoré často tieto obete spochybňujú," upozornil rezort. Hodiny dejepisu v základných a stredných školách predstavujú podľa ministerstva základný nástroj, ako oboznámiť žiakov s historickými udalosťami a súvislosťami druhej svetovej vojny. "Učitelia základných a stredných škôl si aktuálne môžu takisto vybrať niektorý zo šiestich vzdelávacích programov v rámci aktualizačného vzdelávania, ktoré sú v ponuke Metodicko-pedagogického centra a majú zameranie aj na oblasť boja proti extrémizmu," priblížilo ministerstvo.



V stredu si 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny pripomenú aj traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) i predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).