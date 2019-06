Gál: Zmluva na sťahovanie rezortu spravodlivosti ešte nie je podpísaná

Podľa návrhu nájomnej zmluvy by mal vyjsť nájom nových priestorov na 1,5 milióna eur a prevádzka 200.000 eur ročne.

Bratislava 4. júna (TASR) – Zmluva o sťahovaní rezortu spravodlivosti z priestorov na Župnom námestí do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave zatiaľ nie je podpísaná. V utorok po rokovaní vlády to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).



"Čakám na to, kedy bude zmluva u mňa na stole. Potom budeme veľmi tlačiť na prenajímateľa, aby práce urýchlil," povedal Gál. Rezort spravodlivosti by sa chcel stihnúť presťahovať do konca roka.



Podľa návrhu nájomnej zmluvy by mal vyjsť nájom nových priestorov na 1,5 milióna eur a prevádzka 200.000 eur ročne.



Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. Cieľom presťahovania je zároveň aj vytvorenie podmienok pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej, keďže ministerstvo sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR.