T. Gašpar: Klamstvá L. Ďuriš Nicholsonovej sú politickým hyenizmom

Podpredsedníčka SaS v nedeľnej diskusnej relácii RTVS uviedla, že Gašpar mal zamedziť informovaniu viceprezidentov PZ z miesta činu vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky.

Bratislava 4. marca (TASR) - Prezident Policajného zboru (PZ) Tibor Gašpar považuje nehorázne klamstvá Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS), ktoré odzneli v nedeľnej relácii na RTVS, za politický hyenizmus a dôrazne sa voči nim ohradzuje. TASR o tom v stanovisku informovalo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia PZ.



"Žiadny príkaz neinformovať viceprezidentov PZ v prípade dvojnásobnej vraždy (novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej) nevydal a tvrdenia pani poslankyne sú absolútne nepravdivé a majú za cieľ opäť len zavádzať verejnosť," uvádza sa v stanovisku, podľa ktorého sú v rade mnohých klamstiev z posledných dní o činnosti polície na tomto prípade, ktorých cieľom je vyvolať nedôveru v činnosť polície, pošpiniť osobu prezidenta PZ, ako aj zatiahnuť osobu prezidenta PZ do politického súboja.



Podpredsedníčka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 uviedla, že Gašpar mal zamedziť informovaniu z miesta činu uvedenej vraždy, tak ako sa to deje štandardným spôsobom. "Je to overená informácia od jedného z viceprezidentov PZ," povedala opozičná poslankyňa.