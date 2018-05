GDPR komplikuje náš chod, tvrdia samosprávy

Šéfovia samospráv poukazujú na absurdné situácie, ktoré nové nariadenie vo fungovaní miest a obcí vytvára.

Bratislava 27. mája (TASR) - Nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, známe pod skratkou GDPR, neprináša do fungovania samospráv nič iné len komplikácie a potenciálny priestor pre administratívnu šikanu. Zhodli sa na tom šéfovia samospráv, poukazujúci i na absurdné situácie, ktoré nové nariadenie vo fungovaní miest a obcí vytvára.



Starosta Šenkvíc v Pezinskom okrese Peter Fitz v tejto súvislosti spomenul problém so zápisom do pamätnej knihy obce. „Napríklad by sme tam chceli uviesť, že v ten a ten deň sa občan obce dožil 100 rokov aj s jeho dátumom narodenia. Ale v dôsledku GDPR nemôžeme. A takýchto príkladov je viac," skonštatoval. Hoci je zmierený s tým, že nové pravidlo bude musieť samospráva dodržiavať, je presvedčený, že "niektoré veci sú zbytočne cez čiaru".



Expresívnejší v tomto zmysle je starosta Rohožníka na Záhorí Peter Šváral. "Na jednej strane máme byť vo verejnej správe čo najviac otvorení a na strane druhej sa zavádzajú takéto obmedzovania," poznamenal. "Podľa mňa to spôsobí iba papierovačky a príležitosť pre kontroly, ktoré zasa budú možnosťou 'buzerácie' ľudí vo verejnom, ale i súkromnom sektore," uviedol o GDPR.



Primátor Stupavy Roman Maroš priznal, že pri príprave na nové nariadenie, ktoré sa dotkne nielen mestského úradu, ale aj jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, panovalo rozčarovanie. "Keď sme napríklad oznámili riaditeľkám našich školských a predškolských zariadení, čo to bude znamenať, boli až zhrozené, kam to speje," uviedol. "Povinnosť si splníme, no vyjadrovať sa k nej pozitívne asi naozaj nemožno," dodal.



Aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora na tohtotýždňovom sneme ZMOS-u v Bratislave spomínal problém s GDPR, dával ho do súvislosti s administratívou, ktorá sťažujú mestám a obciam možnosť starať sa o reálne problémy svojich občanov. "Zavádzanie nových pravidiel v rámci ochrany osobných údajov sprevádzajú nejasnosti, nejednoznačnosť a dovolím si tvrdiť, že aj obavy z nechceného porušovania legislatívy,“ povedal doslovne a deklaroval, že sa združenie bude zasadzovať o to, aby Úrad na ochranu osobných údajov bol v riešení problémov samospráv v tejto oblasti čo najviac nápomocný.



V piatok 25. mája vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych sietí. Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová ozrejmila, že cieľom nariadenia je, aby ľudia mali osobné údaje pod kontrolou, aby vedeli, kde a kto nimi disponuje, ako s nimi nakladá a či ich speňažuje. Preto je v nariadení zakomponovaná potreba poskytnúť súhlas s použitím údajov a právo povedať "nechcem, aby ste s mojimi údajmi nakladali, vráťte mi ich a zabudnite, že existujem". Nariadenie zavádza aj možnosť udeľovať pokuty pre tých, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá. Sankcie sa môžu vyšplhať až do výšky 20 miliónov eur.