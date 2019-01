Gejza K., obžalovaný z vraždy dôchodcu, je už na slobode

Gejza K. opustil brány bratislavského Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v stredu krátko po obede a to po splnení formálnych povinných úkonov.

Gejza K. opustil brány bratislavského Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v stredu krátko po obede a to po splnení formálnych povinných úkonov. TASR o tom vo štvrtok informovali justičné zdroje.



Pošta, t. j. komunikácia zo strany nižšieho súdu a potom aj Krajského súdu v Bratislave, keďže verdikt ešte nie je právoplatný, bude obžalovanému doručovaná na adresu jeho obhajcu Alexandra Fila. Vo väzbe strávil približne rok. "U každého obvinenému a odsúdeného sa pred prepustením z väzby alebo z výkonu trestu vykoná lekárska prehliadka a vydajú sa mu osobné veci, doklady osobnej totožnosti a evidované peňažné prostriedky, ktoré má v úschove ústavu. Zároveň sa mu vydá potvrdenie o prepustení," povedal pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž.



Okresný súd Bratislava IV v stredu síce Gejzu K. oslobodil spod obžaloby, no prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek sa hneď voči verdiktu odvolal, prípadom sa teda bude zaoberať Krajský súd v Bratislave.



Tragická udalosť sa stala v januári minulého roka v jednom z bytových domov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde Gejza K. mal svoju obeť viac ráz zasiahnuť strelami z pištole, ktorú mal v legálnej držbe.



Počas celého dokazovania obžalovaný nerozporoval, že strieľal. Nebolo však preukázané, že by si zbraň zobral, aby spáchal úmyselný a závažný trestný čin vraždy. Incidentu predchádzala oslava, na ktorej sa zúčastnil obžalovaný aj poškodený i ďalšia osoba, ktoré popíjali. Obžalovaný sa mohol cítiť ohrozený zo strany poškodeného. Obaja mali síce v minulosti spory, ale tie urovnali a naďalej sa stretávali a boli priateľmi. Súd teda kvalifikoval čin nie ako vraždu, ale ako nutnú obranu. Obžalovaný bol v stave rozrušenia, teda sa mohol domnievať, že je ohrozený. Obžalovaný bol v tme (na schodoch bytovky) a bolo preukázané, že naňho spredu zaútočila iná osoba a on potom spadol na schody. Až potom Gejza K. začal strieľať a to najprv do stropu.