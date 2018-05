V prvom kvartáli 2018 sa potvrdil pokračujúci klesajúci trend po zavedení nových pravidiel na vstup generík na trh.

Bratislava 21. mája (TASR) - Záujem výrobcov generických liekov vstúpiť na slovenský trh klesá. Ukazujú to najnovšie dáta z medziročného porovnania podaných žiadostí na vstup nových generík do systému úhrad od zdravotných poisťovní. "Významný pokles žiadostí nových generík do kategorizácie bude viesť k poklesu ich dostupnosti pre pacientov v budúcnosti," povedal Ivan Kraszko, podpredseda Asociácie generických výrobcov liekov GENAS.



Podľa jeho slov sa tak v prvom kvartáli 2018 potvrdil pokračujúci klesajúci trend po zavedení nových pravidiel na vstup generík na trh. "Jeden z hlavných generátorov úspor, zdá sa, klesá asi aj vplyvom novej legislatívy. Ak bolo očakávanie kompenzácie časti nárastu vynaložených nákladov na nové inovatívne lieky po rozšírení možnosti ich vstupu s novou legislatívou, tento predpoklad sa bude zrejme pri tomto trende ťažko plniť," uviedol Kraszko.



Upozornil, že pokiaľ nedôjde urýchlene k zmene zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, môže hroziť kolaps liekovej politiky, zvýšené doplatky pre pacientov a vysoké bariéry vstupu generických liekov do kategorizácie z dôvodu zle nastavenej legislatívy.



Novela zákona sprísnila cenotvorbu generických, ako aj biologicky podobných liekov. Generický liek musí byť pri vstupe na trh po novom lacnejší o 45 percent v porovnaní s originálom. Ďalšie generiká, ktoré chcú vstúpiť na trh, musia zlacniť ešte viac. Podmienky sa sprísnili aj pre vstup biologicky podobných liekov, tzv. biosimilars.



"Podľa novej legislatívy sa aj napríklad zmena veľkosti balenia existujúceho generika už považuje za nové generikum a podlieha cenovému konaniu, čo má negatívny dopad už na všetky existujúce balenia v zozname. Už aj zdravotné poisťovne avizujú, že náklady na lieky sa nebudú dať ušetriť, ako pôvodne deklarovalo ministerstvo zdravotníctva, keď sa prijímala novela zákona v roku 2017," zhrnul Kraszko.



Pacienti môžu na liekoch ušetriť, pokiaľ siahnu po ich generických náhradách. Generikum je liek, ktorý vyrába tzv. generická firma po tom, ako originál stratil patentovú ochranu. Účinná látka je rovnaká, líšiť sa môžu pomocné látky. "Povolenie na vstup na trh môže dostať iba generikum, ktoré potvrdí rovnakú biologickú dostupnosť ako má originálny liek. Tento parameter spoľahlivo garantuje rovnakú bezpečnosť a účinnosť, ako má originálny liek, keď sa podá pacientovi," povedal Kraszko.



Generické lieky sú podľa jeho slov dostupné takmer vo všetkých skupinách. Aj niektoré inovatívne biologické lieky majú svoje podobné náhrady. "Tieto sa volajú biosimilárne lieky. Ich široké použite významne zníži náklady na liečbu pacientov s vážnymi, často dlhodobými ochoreniami. Umožní to, aby boli liečení aj pacienti, ktorí si z dôvodov vysokých nákladov na originálny liek, nemohli dovoliť danú liečbu," zhrnul Kraszko.