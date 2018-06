Generálna prokuratúra SR napadla odškodnenie pre Š. Harabina

Dôvody odvolania prokuratúra nespresnila. Mala by však v nich namietať aj výšku odškodnenia.

Bratislava 2. júna (TASR) – Rozsudok, ktorým sudkyňa Zuzana Hlistová priklepla 150.000-eurové odškodnenie pre Štefana Harabina, nie je právoplatný. Generálna prokuratúra SR pred pár dňami podala odvolanie. Informovala o tom televízia Markíza vo svojej večernej spravodajskej relácií, ale aj Denník N.



Prokuratúra podala voči rozsudku Okresného súdu Bratislava I pred pár dňami odvolanie, potvrdila to pre Denník N hovorkyňa Andrea Predajňová. O spore medzi Harabinom a Generálnou prokuratúrou bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Či sa voči verdiktu okresnej sudkyne Zuzany Hlistovej odvolal aj Harabin, nie je zatiaľ isté. Rozhodne sa, keď si rozsudok prečíta, no ešte ho nedostal.



"Počkám si na doručenie, rovnako ako si počkám na zverejnenie nahrávky toho telefonátu," povedal pre denník Harabin s tým, že ak nahrávku prokuratúra verejne pustí, tak potom 150.000 eur zaplatí generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi.



Prokuratúra má Harabinovi platiť odškodnenie za nesprávny úradný postup. V prípade sudcu Najvyššieho súdu vraj pochybila aj tým, že bývalý šéf prokurátorov Dobroslav Trnka potvrdil novinárom existenciu prepisu telefonátu medzi Harabinom a drogovým dílerom Bakim Sadikim. Ten si momentálne odpykáva 22-ročný trest za pašovanie drog.



Dôvody odvolania prokuratúra nespresnila. Mala by však v nich namietať aj výšku odškodnenia. Čo bolo určujúce pre rozhodnutie o výške odškodnenia, nie je jasné. Sudkyňa Hlistová cez hovorcu súdu odkázala, že rozsudok po jeho vyhlásení aj stručne odôvodnila. "Úplné odôvodnenie sa bude nachádzať v písomnom vyhotovení rozsudku," uviedla.