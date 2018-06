Generálna prokuratúra reaguje na prípady D. Brtvu a P. Pachingera

Napriek tomu, že Pachinger je právoplatne odsúdený a predsedníčka NS mu 28. marca kvôli zdravotným komplikáciám umožnila mesačný odklad nástupu do väzenia, polícia ho v utorok nezadržala.

Bratislava 20. júna (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR na základe medializovaných informácií zaznamenala opakujúci sa problém s faktickým výkonom uložených trestov v trestnom konaní a súvisiacou súčinnosťou medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.



GP SR tak v stredu reagovala na prípady právoplatne koncom marca Najvyšším súdom (NS) SR odsúdených Dávida Brtvu a Patrika Pachingera, ktorí sa v posledných dňoch v iných konaniach dostavili na iné súdy v Trnave a Bratislave a nikto ich nedodal do výkonu trestu odňatia slobody.



"Ide o problém, ktorý je možné riešiť len legislatívnou zmenou Trestného poriadku, v ktorom budú explicitne upravené práva a povinnosti všetkých orgánov justičného systému v súvislosti s výkonom uložených trestov. Generálna prokuratúra SR preto víta iniciatívu Prezídia Policajného zboru SR, smerujúcu k legislatívnej zmene Trestného poriadku. V súčasnej dobe je kreovaná pracovná skupina na účely legislatívnych zmien Trestného poriadku a Trestného zákona, ktorá sa bude uvedenou problematikou zaoberať," uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa GP SR Andreja Predajňová.



Odvolacie konanie s Patrikom Pachingerom, ktorého 28. marca Najvyšší súd SR odsúdil právoplatne na sedemročný trest odňatia slobody v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia, sa v utorok (19.6.) na Okresnom súde v Bratislave nekonalo.



"Okresný súd Bratislava I odročil verejné zasadnutie na neurčito z dôvodu, že uznesenie o započítaní vydávacej väzby nie je právoplatné a toto je potrebné na komplexné posúdenie žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody," uviedol v utorok pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Napriek tomu, že Pachinger je právoplatne odsúdený a predsedníčka NS mu 28. marca kvôli zdravotným komplikáciám umožnila mesačný odklad nástupu do väzenia, polícia ho v utorok nezadržala. Pachinger sa nedávno podrobil postupne operácií oboch očí.



"Okresný súd Bratislava I nemal vedomosť o vami uvedenej skutočnosti, Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho o tejto skutočnosti neinformoval. Termín verejného zasadnutia mu bol známy, nakoľko ho OS Bratislava I v súvislosti s predmetným verejným zasadnutím žiadal o zapožičanie jeho trestného spisu k tomuto termínu. Realizácia príkazu na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody je záležitosť príslušného Policajného zboru SR, ktorému bol doručený tento príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody," vysvetlil ďalej Adamčiak.



"Špecializovaný trestný súd dňa 31. mája zamietol žiadosti odsúdených P. P. a D. B. o odklad výkonu trestu a súčasne vydal príkaz na dodanie odsúdených do výkonu trestu, ktoré boli príslušnému Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru doručené dňa 7. júna 2018. Obe žiadosti odsúdených o odklad súd zamietol z dôvodu, že podanie žiadosti je zjavne neopodstatnené, keďže žiadosť o podmienečné prepustenie nie je zákonným dôvodom na povolenie odkladu a navyše odsúdeným bol uložený trest odňatia slobody vo výmere prevyšujúcej jeden rok," zareagovala v utorok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Reagovala tým aj na fakt, že nedávno bol na súde v Trnave Dávid Brtva, ktorého NS rovnako ako Pachingera právoplatne odsúdil. Polícia napriek tomu, že Brtva bol odsúdený v kauze podvodu na nebankovky na deväťročný trest odňatia slobody, podobne ako v utorok Pachingera nezadržala.



Pachinger okrem iného by mal vo štvrtok (21.6.) absolvovať iné konanie na Krajskom súde v Bratislave. Malo by ísť o iný podvod, ktorý v minulosti riešil Okresný súd Bratislava 3.



"Verejné zasadnutie v uvedenom odvolacom trestnom konaní bude odročené z dôvodu, že Krajskému súdu v Bratislave bolo doručené písomné ospravedlnenie neúčasti obhajcu a jeho žiadosť o odročenie predmetného verejného zasadnutia," uviedol v stredu pre TASR Adamčiak.



Brtva aj Pachinger boli po spomínanom marcovom verdikte NS SR v policajnom pátraní.