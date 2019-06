Globsec: Greminger zdôraznil význam spolupráce v oblasti bezpečnosti

Greminger uviedol, že pri riešení súčasných výziev v oblasti bezpečnosti zohráva dôležitú úlohu aj verejný sektor.

Bratislava 6. júna (TASR) - Generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomas Greminger vo štvrtok v Bratislave zdôraznil význam spolupráce pri riešení súčasných výziev v oblasti bezpečnosti. Greminger sa v rámci bezpečnostnej konferencie Globsec 2019 Bratislava Forum zúčastnil na panelovej diskusii, ktorá sa venovala súčasným problémom v oblasti bezpečnosti.



Generálny tajomník OBSE povedal, že zásady a záväzky, ktoré táto organizácia zastáva, nikto v zásade nespochybňuje. Dodal však, že často dochádza k ich rôznym a selektívnym interpretáciám, najmä zo strany veľmocí. Ani najsilnejší štát by sa podľa neho so súčasnými výzvami v oblasti bezpečnosti nedokázal vyrovnať sám, a preto je jedinou alternatívou prístup založený na spolupráci.



Agnia Grigasová z organizácie Atlantická rada povedala, že štáty podľa nej hľadajú nové pravidlá, ktoré možno ani nie sú k dispozícii pre všetky oblasti, v ktorých by boli potrebné. Pripomenula narastajúce geopolitické súperenie medzi demokratickými krajinami, autoritárskymi krajinami a aktérmi, ktorí nie sú predstaviteľmi štátov. „Myslím si, že táto zmes vytvára potrebu pre nové pravidlá v niektorých oblastiach, a predtým, ako ich budeme mať, majú štáty problémy vyrovnať sa s týmito novými podmienkami,“ povedala.



Viceprezident EU Government Affairs a vedúci kancelárie spoločnosti Microsoft v Bruseli John Frank dodal, že v kybernetickom priestore je súperenie medzi kybernetickými superveľmocami o to, ktoré pravidlá prevážia. Krajiny, ktoré nie sú superveľmocami, podľa neho dali najavo, že pravidlá chcú.



V tejto súvislosti Frank pripomenul výzvu na dôveru a bezpečnosť v kybernetickom priestore, ktorú začal francúzsky prezident Emmanuel Macron v novembri minulého roka. Dokument podľa Franka podpísali vlády 60 štátov. Čína, Rusko a USA ho však nepodpísali, pripomenul.



Táto výzva, ku ktorej sa pridali aj korporácie a združenia občianskej spoločnosti, je podľa jeho slov pokus o vytvorenie väčšej zhody v súvislosti s potrebou nových pravidiel.



Greminger uviedol, že pri riešení súčasných výziev v oblasti bezpečnosti zohráva dôležitú úlohu aj verejný sektor. V tejto súvislosti pripomenul dynamiku diskusií vo veci klimatickej zmeny vo viacerých krajinách, na ktorých podľa jeho slov vidieť, aká silná a dôležitá je občianska spoločnosť. Toto bude podľa neho veľmi dôležité pre úspešné riešenie závažných výziev v oblasti bezpečnosti.



Podľa Franka je potrebné nájsť spôsoby spolupráce aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde problémy nedokážu riešiť len samotné vlády alebo komerčný svet.