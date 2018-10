GLOBSEC v Tatrách bude riešiť problémy, ktoré by mohli zvrátiť pokrok

Od svojho založenia sa tatranský samit stal dôležitým miestom stretnutia pre stovky zástupcov vlády a EÚ, ako aj odborníkov z podnikateľských a mimovládnych sektorov.

Štrbské Pleso 5. októbra (TASR) – Štrbské Pleso po roku opäť hostí GLOBSEC Tatra Summit, ktorý je významnou výročnou konferenciou o najnaliehavejších európskych politických, hospodárskych a finančných otázkach. „Jej cieľ je jednoduchý, ale ambiciózny, a to pomôcť formovať budúcnosť Európy,“ uviedol prezident GLOBSEC-u Róbert Vass s tým, že jednou z hlavných tém budú aj problémy, ktoré by mohli zvrátiť pokrok v Európskej únii (EÚ).



Od svojho založenia sa tatranský samit stal dôležitým miestom stretnutia pre stovky zástupcov vlády a EÚ, ako aj odborníkov z podnikateľských a mimovládnych sektorov. Vass dodal, že v priebehu rokov výrazne prispieva k vymedzeniu výziev, ktorým čelí Európa a ďalšie krajiny, a zároveň prináša diskusiu o možných riešeniach. Tohtoročná siedma edícia sa druhýkrát presunula na Štrbské Pleso.



„Zatiaľ čo v posledných rokoch Európa zaznamenala mierny hospodársky rast, na obzore existujú problémy, ktoré by mohli vyvrátiť pokrok. Patria sem štruktúra budúceho viacročného finančného rámca, inštitucionálne reformy EÚ a brexit. Preto financovanie budúcnosti Európy, podpora konvergencie, smart priemysel, inovatívny trh s energiou a trh práce patria medzi hlavné témy, ktoré sa majú prerokovať na GLOBSEC Tatra Summite 2018,“ ozrejmil Vass. Dodal, že hlavným cieľom podujatia a dôvodom jeho dlhodobého úspechu je to, že spája komunitu expertov, priemysel a štátny sektor.



GLOBSEC Tatra Summit je ustálenou platformou pre združovanie vedúcich tvorcov politík, popredných predstaviteľov firiem a vizionárov z akademických a mimovládnych organizácií. Medzi rečníkmi nebude chýbať napríklad podpredseda Európskej investične banky Vazil Hudák, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ale aj komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová. Diskusie sa zúčastní napríklad aj premiér SR Peter Pellegrini a minister financií SR Peter Kažimír. „Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák na samite vystúpi v panelovej diskusii na tému Medzinárodná spolupráca v turbulentných časoch: záchrana zo strany súkromného sektora?,“ informovali TASR z tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí SR.