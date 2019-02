GP SR: Obvinený konateľ KTAG podal sťažnosť proti vzneseniu obvinenia

Stanovisko GP k dnešným tlačovým besedám prezidenta SR a predsedu strany Smer-SD

Trestné konanie v súvislosti s podozrením z daňovej trestnej činnosti vo vzťahu ku KTAG s.r.o. Poprad a jej štatutárnemu orgánu bolo začaté na podklade písomného trestného oznámenia Daňového úradu Prešov (Daňový úrad Prešov – pobočka Poprad) zo dňa 3.11.2014, podaného teda necelých 6 mesiacov po spáchaní skutku (teda nie na základe operatívno - pátracej činnosti a kriminálneho spravodajstva polície).



Trestné oznámenie sa týkalo plnenia daňovej povinnosti k DPH za zdaňovacie obdobie apríl 2014. Trestné konanie týkajúce sa tohto trestného oznámenia bolo skončené dňa 25.5.2016 zastavením trestného stíhania. V trestnom konaní bol činný vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov a prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov.



Na základe viacerých elektronických podaní doručených na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky dňa 19.9.2017, ktoré obsahovali nové skutočnosti k už skončenému trestnému stíhaniu (pozn. k vyššie uvedenému konaniu – trestné oznámenie DÚ Prešov), prokurátor trestného odboru GP SR preskúmal zákonnosť postupu a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní.



Dňa 23.10.2017 vydal písomný pokyn prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Prešove (ktorý sa s pokynom stotožnil) na opätovné začatie trestného stíhania (nie na vznesenie obvinenia voči konkrétnej osobe).



Dôvodom na vydanie tohto písomného pokynu prokurátorom GP SR boli nedostatky a neúplnosť vykonaného predchádzajúceho dokazovania, a to v kontexte s novými skutočnosťami vyplývajúcimi z elektronických podaní. Prokurátor trestného odboru GP SR do vydania písomného pokynu nevykonával v tejto trestnej veci žiadnu tzv. dohľadovú právomoc, teda nemal o tejto trestnej veci žiadnu vedomosť.



Dňa 10.1.2018 bolo opätovne začaté trestné stíhanie za daňový trestný čin týkajúci sa zdaňovacieho obdobia apríl 2014. Po doplnení dokazovania bolo dňa 13.8.2018 začaté trestné stíhanie za ďalší daňový trestný čin, ktorý sa týkal zdaňovacieho obdobia jún 2013 a november 2013 (ide o nové skutky).



Dňa 13.2.2019 vyšetrovateľ NAKA – PPZ vzniesol obvinenie Ing. Eduardovi K., konateľovi KTAG s.r.o Poprad za pokračovací zločin daňového podvodu, ktorý sa týka zdaňovacieho obdobia od 1.6.2013 do 26.5.2014. Podstata daňovej trestnej činnosti súvisí s neoprávneným uplatnením nároku na vrátanie nadmerného odpočtu DPH v celkovom rozsahu 155.633,33 EUR.



Uznesenie o vznesení obvinenia nie je k dnešnému dňu t. j. 22.2.2019 právoplatné, obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. O vydaní uznesenia o vznesení obvinenia bol prokurátor trestného odboru GP SR, ktorý vykonáva v trestnej veci tzv. dohľadovú právomoc, informovaný elektronicky dňa 20.2.2019, prokurátorom KP Prešov.



Generálna prokuratúra SR garantuje, že trestné stíhanie proti obvinenému Ing. Eduardovi K. je a bude vedené len zákonným spôsobom a na základe zákonných dôvodov.



Generálna prokuratúra SR pozorne vnímala mediálne vyhlásenia ústavných činiteľov k tejto trestnej veci. Odmietame akúkoľvek politizáciu trestnej veci. Chceme zdôrazniť, že orgány činné v trestnom konaní postupovali a postupujú zákonne a bez akýchkoľvek vplyvov.



V tejto súvislosti žiadame ústavných činiteľov o zdržanlivosť pri vyslovovaní akýchkoľvek záverov ešte v neskončenej trestnej veci, a aby nezneužívali mediálny priestor na ovplyvňovanie ďalšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní.



Bratislava 22. februára (TASR) - Obvinený konateľ spoločnosti KTAG Eduard K. podal sťažnosť proti vzneseniu obvinenia za neoprávnenú daňovú vratku. Bude o nej rozhodovať prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. TASR informáciu poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je možné ho obviniť.