GP SR: Historici mohli nazrieť do spisu o Sviečkovej manifestácii

Bratislava 21. marca (TASR) – Vyšetrovací spis prokuratúry, ktorý sa týka udalostí Sviečkovej manifestácie z roku 1988 v Bratislave, už mali možnosť študovať historici Ústavu pamäti národa (ÚPN). V reakcii na výzvu historikov adresovanú Generálnej prokuratúre (GP) SR, požadujúcej sprístupniť a do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) premiestniť celý dokumentačný materiál k Sviečkovej manifestácii, to uviedla hovorkyňa GP Andrea Predajňová.



Predajňová uviedla, že ÚPN v polovici mája 2016 adresoval prokuratúre požiadavku o odtajnenie a sprístupnenie spisu týkajúceho sa vyšetrovania pamätného podujatia, na pôde GP tiež zástupcov ÚPN Ondreja Krajňáka a Františka Neupauera prijal námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky. "Dňa 16. 8. 2016 bolo požiadavke ÚPN, s podmienkou dodržania zákona o ochrane osobných údajov, vyhovené," informovala hovorkyňa. "Zástupcovia ÚPN dňa 3. 11. 2016 navštívili po súhlase GP SR Vojenský archív v Trnave a mali možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu (vojenskej súčasti prokuratúry)," dodala.



Poukázala tiež na to, že od vzniku ÚPN v roku 2003 neeviduje GP SR okrem vyššie uvedenej požiadavky žiadne iné žiadosti o sprístupnenie alebo nazretie do vyšetrovacieho spisu. "V stredu 21. marca 2018 bolo doručené podanie od zástupcu ÚPN F. Neupauera, ktorým sa bude GP SR zaoberať," uviedla pre TASR.



Slovenskí historici sa v stredu obrátili na GP SR s výzvou, aby im sprostredkovala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Podľa jedného zo signatárov výzvy Františka Neupauera je dôvodom to, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. V sprievodnom liste historici navrhujú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR, bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo SNA a bol tak sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.