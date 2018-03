Grant sa sústredí na zvýšenie záujmu dievčať o informačné technológie

Projekt sa sústredí na celý ekosystém, okrem stredoškoláčok osloví aj rodičov a učiteľov, ktorí majú vplyv na rozhodnutie dievčat o ich budúcom štúdiu a kariére.

Bratislava 15. marca (TASR) - Aj Ty v IT ako prvá nezisková organizácia na Slovensku získava finančný grant od technologického koncernu Google vo výške vyše 200.000 eur. Neziskovka sa bude môcť vďaka financovaniu, ako aj ďalšej pomoci vo forme expertízy, nástrojov a dobrovoľníkov zamerať na svoj primárny cieľ, ktorým je zatraktívnenie programovania a počítačových vied medzi stredoškoláčkami. Oznámili to vo štvrtok v Bratislave zástupcovia Google.



Projekt sa sústredí na celý ekosystém, okrem stredoškoláčok osloví aj rodičov a učiteľov, ktorí majú vplyv na rozhodnutie dievčat o ich budúcom štúdiu a kariére. Počas trojročného obdobia plánuje Aj Ty v IT osloviť takmer 5000 stredoškoláčok po celom Slovensku prostredníctvom workshopov zameraných na základné programovacie zručnosti. Zároveň chce vyškoliť tisíc dievčat v pokročilých programovacích zručnostiach.



Podľa generálnej riaditeľky sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Martiny Slabejovej je na jednej strane IKT sektor najrýchlejšie rastúcim odvetvím, na druhej strane trpí veľkým nedostatkom špecialistov. V tomto sektore je zároveň veľký nepomer medzi mužmi a ženami. Všetko to začína práve vo veku, keď sa mladí rozhodujú o svojej budúcnosti, čiže na stredných školách. IKT štúdium je tak podľa Slabejovej veľmi perspektívnou voľbou, pretože dopyt po špecialistoch z tejto oblasti bude len narastať.



Zastúpenie žien na pozícii IKT špecialista je na Slovensku najnižšie spomedzi krajín EÚ, na úrovni 9,2 %. Len veľmi malý počet stredoškoláčok sa rozhodne pre štúdium tzv. STEM predmetov (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) na vysokej škole. Na základe štatistík študuje na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky UNIZA len 12 % študentiek. Aj Ty v IT sa snaží túto situáciu zmeniť tým, že svoje aktivity zameriava práve na stredoškoláčky, ktoré sa rozhodujú o svojej budúcnosti.



"Prostredníctvom programu Grow with Google sme poskytli mladým ľuďom a podnikateľom široký výber nástrojov, ktoré pomáhajú rozvíjať profesionálne digitálne a podnikateľské zručnosti. K dnešnému dňu sa nám podarilo vyškoliť viac ako 38.000 Slovákov, pričom ďalších 20.000 ešte stále študuje," priblížil riaditeľ slovenského Googlu Rasťo Kulich.



Prieskum, ktorý si dali vypracovať spoločnosťou IPSOS ukázal, že osvojenie si digitálnych zručností malo na ich životy významný vplyv. "Vzhľadom na ďalšiu podporu slovenskej digitálnej ekonomiky sa tento rok zameriame na lokálnych vývojárov a start-upy, ako aj na zvýšenie ich programovacích a podnikateľských zručností," dodal Kulich.