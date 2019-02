Grendel: Novela o koncipientskej praxi je úspechom OĽaNO aj Sme rodina

Obe opozičné hnutia predložili do parlamentu podobné novely, schválená však bola len tá z dielne OĽaNO. Grendel sa poďakoval poslancom opozície, koalície aj prezidentovi SR, ktorý novelu podpísal.

Bratislava 8. februára (TASR) – Novela zákona, ktorá skracuje dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich rokov na tri roky, je úspechom hnutia OĽaNO a tiež Sme rodina. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii poslanec OĽaNO Gábor Grendel s tým, že ide len o druhý návrh zákona z dielne opozície, ktorý v tomto volebnom období schválil parlament.



Opozícia podľa neho v tomto volebnom období podporila stovky návrhov vládnej koalície. "Koncipienti sú len druhým zákonom v tomto volebnom období, ktorý predložila opozícia a bol schválený tak v druhom, ako aj v treťom čítaní," dodal Grendel. Predseda Sme rodina Boris Kollár tiež poznamenal, že jeho hnutie sa pozerá na to, čo sa predkladá, a nie na to, kto to predkladá.



Dĺžka praxe advokátskeho koncipienta sa má skrátiť z piatich rokov na tri. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o advokácii z dielne OĽaNO vo štvrtok 7. februára. Právnu normu poslanci schválili 31. januára so spätnou účinnosťou od 1. januára. Slovenská advokátska komora (SAK) to kritizuje. Takéto schválenie zákona je podľa SAK "zjavne protiústavné".