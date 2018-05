Grendel:SIS potvrdila prepojenie zločinu na políciu,prokuratúru a súdy

Poslanci sa nedozvedeli, či ide o prepojenie na bežných príslušníkov alebo funkcionárov uvedených zložiek.

Bratislava 18. mája (TASR) - Tajné služby sledujú a potvrdzujú prepojenie organizovaného zločinu na príslušníkov polície, prokuratúry a súdov. O prepojeniach sa zmieňuje správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za minulý rok, o ktorej rokovali parlamentní poslanci v utajenom režime. Potvrdil to predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel.



"Zaujala ma zmienka o prepojení organizovaného zločinu na príslušníkov polície, prokuratúry, justície, bez konkrétnych informácií o tom, o akých príslušníkoch konkrétne hovoríme," povedal novinárom po skončení rokovania Grendel.



Poslanci sa teda nedozvedeli, či ide o prepojenie na bežných príslušníkov alebo funkcionárov uvedených zložiek. "Je to pochopiteľné, že pokiaľ ide o tzv. živé veci, nie je dobré, aby poslanci NR SR boli oboznamovaní, ktorí príslušníci alebo funkcionári sú v hľadáčiku tajných služieb," doplnil. Podľa Grendela však akékoľvek prepojenie organizovaného zločinu na tieto štruktúry je vážna vec.



Správa SIS hovorí podľa neho aj o pôsobení talianskych podnikateľov na východe Slovenska. "Je evidentné, že ich činnosti sa tajné služby venovali aj minulý rok, aj v minulosti. Téza, že na východe nie je nič, sa aj touto správou nepotvrdila," doplnil.



Hovorilo sa aj o nedostatočnom financovaní SIS. "Organizovaný zločin aj iné organizácie, ktoré nemôžeme označiť za podsvetie, majú viac finančných možností. Nie je možné držať krok s organizovaným zločinom a inými formami kriminality, ak na to bezpečnostné zložky nie sú dostatočne vybavené," zdôraznil s tým, že sa budú poslanci snažiť finančné prostriedky navýšiť.