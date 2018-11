Gröhling: Organizácie rezortu školstva treba zefektívniť

Zrušiť by sa zas podľa opozičného poslanca mal Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý zodpovedal za 28-miliónový projekt, ktorý čelí podozreniam z podvodov.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Počet organizácií ministerstva školstva treba znížiť a tie, ktoré ostanú, sfunkčniť. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS), podľa ktorého jeho slová potvrdzujú aj výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Ten v stredu (31. 10.) odporučil, aby boli organizácie pod väčším drobnohľadom ministerstva školstva, pretože si niektoré svoje úlohy neplnia dostatočne.



"V školstve chýba priveľa peňazí na to, aby sme si mohli dovoliť nimi takto mrhať. Vyzývam preto ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby na zistenia NKÚ reagovala a začala so zlučovaním a rušením priamo riadených organizácií," vyzval poslanec. NKÚ sledoval štyri zo 17 organizácií - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a Štátny inštitút odborného vzdelávania.



Aktivity niektorých organizácií sa podľa Gröhlinga prekrývajú, napríklad ŠPÚ a MPC. Mali by sa preto zlúčiť. Zrušiť by sa zas podľa neho mal Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý zodpovedal za 28-miliónový projekt, ktorý čelí podozreniam z podvodov.



Ministerstvo školstva sa v reakcii na kontrolu NKÚ pre TASR vyjadrilo, že o výsledkoch kontroly malo informácie už z čiastkových správ a na základe nich ministerstvo priebežne ukladalo svojim organizáciám opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.



"Aj na základe výsledkov zistených NKÚ ministerstvo ukladá priamo riadeným organizáciám rezortu školstva opatrenia na nápravu s cieľom nastavenia ich efektívneho a hospodárneho fungovania, k čomu nové vedenie rezortu školstva pristúpilo ihneď po svojom nástupe," uviedol komunikačný odbor ministerstva s tým, že o výsledkoch prijatých opatrení bude NKÚ informovať.