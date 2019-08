Gröhling: Začínajúci učitelia potrebujú výrazné zvýšenie platov

Ministerstvo školstva sa tvári, že v júni prijalo super zákon na zvýšenie platov učiteľov, v ktorom zvyšuje platy učiteľov o 9,5 percenta, poznamenal Gröhling.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Pomalé zdvíhanie platov učiteľov nestačí, o prácu v školstve je stále slabý záujem. Vo svojom stanovisku to uviedol poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS), ktorý reaguje na vyše 800 ponúk v školstve na portáli Edujobs.sk.



"Ministerstvo školstva sa tvári, že v júni prijalo super zákon na zvýšenie platov učiteľov, v ktorom zvyšuje platy učiteľov o 9,5 percenta. Ak by to tak bolo, noví učitelia by sa hrnuli do práce. Opak je však pravdou. Tieto kozmetické úpravy ministerstva nemajú žiaden efekt, čoho dôkazom je aj spomínané množstvo neobsadených ponúk," poznamenal Gröhling. Rezort školstva by mal byť podľa neho ambicióznejší a mal by presadiť výraznejšie zvýšenie platov pre začínajúcich aj ostatných učiteľov. "Nástupný plat začínajúceho učiteľa by mal byť nad 1000 eur. Rovnako by mali porásť aj ostatné platy v školstve. Je však smutné, že nezáujem o prácu v školstve musia riešiť zriaďovatelia a samotné školy namiesto ministerstva," povedal.



"Zriaďovatelia musia kompenzovať slabý záujem o miesta v školách, aby získali uchádzačov. Bratislavský kraj napríklad ponúka učiteľom svojich škôl rôzne výhody – prepláca im aktivity mimo vyučovania, kurzy cudzieho jazyka či začínajúcim učiteľom zvyšuje plat," povedal Gröhling, ktorý poukázal na to, že takmer 60 percent voľných miest v školstve inzerovaných na portáli Edujobs je práve v Bratislavskom kraji.



Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedol, že "personálne obsadenie školy je v kompetencii riaditeľa školy, ide nielen o pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj nepedagogických zamestnancov, napríklad kuchárky, upratovačky a podobne", s tým, že preto si v tejto súvislosti nevedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Podľa ministerstva školstva každoročne vychádza z pedagogicky zameraných fakúlt množstvo absolventov učiteľských odborov, veľká časť z nich však ani neuvažuje nad prácou v školstve.



Za jeden z dôležitých krokov smerujúcich k podpore a nárastu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt ministerstvo považuje zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov od nového školského roka. "Výrazné zvýšenie platov učiteľov spolu so zvýšením platov v celom rezorte školstva o 38 percent medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020 je motiváciou, ktorá pomôže zlepšiť životný štandard našich učiteľov a zároveň podporí aj príchod mladých absolventov do školstva," povedalo ministerstvo.



V roku 2012 bol podľa rezortu školstva plat začínajúceho učiteľa základnej školy 540 eur, od 1. septembra to bude 831 eur s tým, že od 1. januára 2020 by sa mali platy zvýšiť na 915 eur. Po absolvovaní adaptačného vzdelávania by malo ísť o sumu 1001 eur.