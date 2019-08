Guspan: Príspevky na výstavbu stožiara pokrývajú všetky náklady

Konečná suma nákladov je podľa jeho slov 58.043 eur bez DPH vrátane vlajky, výroby stožiara, osadenia a všetkých stavebných prác.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Na výstavbu stožiara pred parlamentom vyzbierala Kancelária Národnej rady (NR) SR za uplynulé tri týždne financie potrebné na všetky práce. Štát tak nebude výstavba a inštalácia stožiara so štátnou vlajkou stáť nič. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.



"Finančné príspevky pokrývajú komplet všetky náklady na výrobu a inštaláciu symbolu našej štátnosti," povedal Guspan s tým, že ho potešil záujem prispievateľov. Podľa jeho slov sa ich našlo viac ako 100 a vyzbieralo sa okolo 60.000 eur.



Konečná suma nákladov je podľa jeho slov 58.043 eur bez DPH vrátane vlajky, výroby stožiara, osadenia a všetkých stavebných prác.



Keďže sa podarilo vyzbierať dostatok financií, počnúc piatkom kancelária podľa jeho slov zastavuje možnosť prispievať a ďalšie darovacie zmluvy odmietne. Prevyšujúce financie z darov bude Kancelária NR SR prispievateľom vracať, a to na základe toho, kto posledný podpisoval zmluvu.



Vysvetlil tiež, že po vyvesení štátnej vlajky na stožiar zvesia vlajky zo strechy Bratislavského hradu a parlamentu. Dodal, že okrem bezpečnosti je tiež technicky jednoduchšie starať sa o stožiar s vlajkou, pretože bude obsluhovaný zo zeme.



Guspan zároveň pozval všetkých prispievateľov na Deň otvorených dverí v parlamente, ktorý sa bude konať 1. septembra. Počas dňa bude po prvý raz vztýčená štátna vlajka na stožiari pred parlamentnou budovou.



Kancelária NR SR má rozpracované desiatky darovacích zmlúv v súvislosti s výstavbou stožiara pred parlamentom. Šéf NR SR Andrej Danko prispel na stožiar sumou 9000 eur a podobnú sumu venoval aj vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan. Poslanecký klub Smeru-SD prispel na stavbu sumou 5000 eur, predseda strany Robert Fico dal osobný dar v hodnote 1000 eur.



Zemné práce na osadenie stožiara by mali podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka stáť okolo 16.000 eur plus DPH, druhá časť výstavby by si mala vyžiadať 38.000 eur. Tridsať metrov je najvyššia možná výška, ktorú povolili technici a stavební inžinieri v súvislosti so stožiarom, ktorý chce pred NR SR dať postaviť Danko.