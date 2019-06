HASIČI: Hasičský trabant z Cerovej má najväčší úspech u detí

Na snímke trabant T601 Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v obci Cerová, okres Senica 22. júna 2019. Foto: TASR - Vladimír Miček

Cerová 23. júna (TASR) – Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Cerovej sa môže pochváliť vozidlom, ktoré sa dá považovať za originálne nielen na Slovensku. Vo svojej výbave majú hasičský trabant, ktorý je plne funkčný.uviedol pre TASR veliteľ hasičov Rastislav Petráš.Následne hasiči riešili čo s ním.doplnil veliteľ hasičov z Cerovej.Nemajú informácie, že by na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch bol trabant s rovnakým využitím.doplnil hasič Alojz Petráš.V minulosti ich niekoľko záujemcov kontaktovalo so žiadosťou o výkresy, podľa ktorých vozidlo upravovali.vysvetlil R. Petráš.Najväčší úspech má ich trabant u detí.prezradil A. Petráš.Naposledy trabant predstavili na Morave vo Vítkoviciach.doplnil veliteľ hasičov.Hasičský zbor bol v obci bol založený v máji 1912. V súčasnosti má 35 členov, z toho päť žien. Zásahovú jednotku tvorí 21 členov, každý z nich absolvoval odborný kurz na výkon tejto služby.uviedol R. Petráš.Okrem netradičného hasičského trabantu má zbor v Cerovej ešte jedného koníčka.informoval R. Petráš. Zbierka obsahuje stroje od roku 1927 do roku 1959.