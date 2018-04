Hasiči našli v byte mŕtveho bývalého politika Ivana Mjartana

Ivan Mjartan bol v minulosti splnomocnený veľvyslanec Slovenska v Českej republike. Bol považovaný za pravú ruku Vladimíra Mečiara.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Hasiči v Horskom parku na Drotárskej ceste v Bratislave našli v byte mŕtveho bývalého politika Ivana Mjartana. Informuje o tom televízia Joj na svojom spravodajskom webe.



Podľa informácií televízie do bytu prišiel v pondelok človek z najbližšej rodiny a chcel sa dostať do spálne, ktorá bola zvnútra zamknutá. "Zavolali záchranárov a následne hasičov, ktorí byt otvorili. To, že išlo o bývalého politika, potvrdila polícia," uvádza televízia Joj.



Ing. Ivan Mjartan sa narodil 31. augusta 1959. Vyštudoval Fakultu technickej kybernetiky moskovskej Vysokej školy chemického strojárstva, špecializáciu technická kybernetika, využívanie počítačov a automatizovaných systémov riadenia so zameraním na chemickotechnologickú výrobu.



Po ukončení štúdia (1982) bol redaktorom v Redakcii vedy a techniky Československého rozhlasu na Slovensku. Neskôr sa v Redakcii medzinárodného života venoval politickému spravodajstvu.



Po novembri 1989 ho poverili zostaviť a viesť redakciu Rádiožurnálu SRo. Po nedobrovoľnom odchode z rozhlasu v roku 1992 bol v parlamentných voľbách zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR za Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), ktorého členom bol od roku 1992. Od konca júna 1992 do marca 1993 bol štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR.



Keď vznikla samostatná Slovenská republika, bol od 9. marca 1993 do 15. júna 1998 mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Českej republike. V tejto funkcii pôsobil ako prvý veľvyslanec SR v ČR. Neskôr, po návrate na Slovensko, pracoval od 18. augusta 1998 do konca októbra 1998 na Ministerstve zahraničných vecí SR ako vedúci úradu ministerstva.



V období od konca apríla 1998 do októbra 1998 bol vedúcim komisie HZDS pre masmediálnu politiku. Po parlamentných voľbách 1998 z HZDS vystúpil.



V priamych voľbách na funkciu prezidenta SR v máji 1999 kandidoval ako občiansky kandidát.